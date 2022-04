Frykter fjerning av rabatten for elbiler i bomringene setter hele klimapolitikken i spill

Leder i Elbilforeningen i Rogaland, Erik De Pasquale, mener fjerning av rabatten for elbiler i bomringen er feil medisin. - Det må lønne seg å kjøre utslippsfritt, sier han.

Endres avgiften for nullutslippsbiler, må man gå gjennom hele finansieringen av bymiljøpakkene, sier Sandnes-ordfører Stanley Wirak etter at regjeringen har spilt ut at den vurderer å fjerne elbilrabatten i storbyene.

