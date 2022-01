Breiviks tidligere advokat advarer mot sensurering

Tidligere forsvarsadvokat for Anders Behring Breivik, Geir Lippestad, advarer mot å sensurere Breivik og mener det gjør ham viktigere.

Tidligere forsvarsadvokat for Breivik, Geir Lippestad, advarer mot sensur av sin eks-klient.

– Jeg tenker at det er riktig av norsk presse å dekke det han sier i retten, selv om han bruker muligheten til å fremme sin ideologi, sier Lippestad til Vårt Land.

Lippestad var Breiviks forsvarsadvokat under rettssaken i 2012.

Han mener frykt for at Breiviks synspunkter kommer ut, gjør at han blir viktigere enn det han er.

– De aller, aller fleste i høyreekstreme miljøer mener hans verdensbilde og argumenter er usammenhengende og urealistiske. Jeg tenker at da skal man ikke være så redd for å vise det. Da viser vi hvem Breivik egentlig er, sier Lippestad.

Lippestad tror heller ikke at bilder av Breivik når han gjør nazihilsen vil skade dersom de vises i kontekst med hva Breivik selv forklarer i retten.

– Om man bare viste det bildet, så kunne det være problematisk. Men når for eksempel Dagbladet viser hele forklaringen hans, alt han sier, så er det åpenbart for alle at dette er en farlig mann, men ikke en politisk aktør med stor gjennomslagskraft.

Lippestad mener Breivik ikke er i stand til å få med seg høyreekstreme miljøer nasjonalt og internasjonalt, og enda mindre i stand til å innta en lederrolle der.

– Hvis han var det, så skulle jeg være meget betenkt om man kringkastet hans meninger. Men det er ikke tilfelle, sier han.