Arendalsuka: Dette kan du se direkte på Aftenbladet

Tirsdag 17. august inviterer Schibsted til en rekke arrangement i Arendal. Alle arrangementene streames og kan ses direkte på Aftenbladet.

Aftenbla-bla har tatt seg helt til Arendal for å få med seg uka der Norges elite møtes. Tirsdag kan du få med deg deres direktesendte podkast og flere arrangementer på Aftenbladet.

Hanne Undem Journalist

Publisert: Nå nettopp

Program i korthet:

08:00-09:30 Frokost og velkommen – debrief etter partilederdebatten

11:00-11:45 Kritiske i krisetider – medienes dekning av 22 juli og korona

12:00-12:30 Redaktører til lunsj

13:00-13:30 Hat – eller bare dårlig oppførsel?

13:45-14:30 Varig endrede vaner? Arbeid og næring etter pandemien

15:00-16:30 FINN ser trendene – under og etter korona

Schibsted podcaster live:

18:00-19:00 Aftenbla-bla

19:30-20:30 Aftenpodden

21:00-22:00 Giæver og gjengen

Debrief etter partilederdebatten

Noen av landets absolutt skarpeste politiske kommentatorer vurderer partienes innsats i partilederdebatten kvelden før. Hvordan ser regjeringsalternativene ut? Blir Trygve eller Jonas den sterke mann på rød-grønn side. Klarer de å stå samlet – hvor blir smerten størst, og for hvem, når kompromissene skal meisles ut? Hva blir igjen av det borgerlige samarbeidet når konsekvensen av sperregrenser og regjeringsslitasje skal summeres?

Debattleder er sjefredaktør i Aftenposten, Trine Eilertsen, og i panelet er Hilde Øvrebekk, kommentator i Aftenbladet, og de tre politiske redaktørene Kjetil Alstadheim i Aftenposten, Hanne Skartveit i VG og Eirin Eikefjord i Bergens Tidende.

Kritiske i krisetider - medienes dekning av 22. juli og korona

Hvordan finner mediene balansepunktet mellom den samfunnskritiske rollen og rollen som folkeopplyser og samlingssted i store kriser? Har mediene vært lojale nikkedukker for myndighetene under korona-krisen, eller kritiske vaktbikkjer? Har noe vært annerledes i dekningen av korona-krisen, sammenlignet med tragedien 22. juli for 10 år siden? Har de offentlig oppnevnte granskerne gjort jobben mediene burde gjort?

Debattleder er Eva Sannum. Paneldeltakerne er sjefredaktør Lars Helle i Aftenbladet, Kristin Clemet, leder for tenketanken Civita, journalist Per Anders Johansen i Aftenposten og kommunikasjonsdirektør Eskil Pedersen Santander og tidligere AUF leder.

Redaktører til lunsj

Under dette arrangementet får du en anledning til å møte sjefredaktørene for noen av landets største mediehus. Hvordan ser det ut inne i en sjefredaktørs hode? Hvordan har det vært å lede et mediehus under korona? Hva er de fornøyde med og er det noe de gjerne skulle gjort annerledes? Hva er de vanskeligste etiske avveiningene de må ta stilling til? Hvordan ser en virkelig god dag i en sjefredaktørs liv ut – og når er det motsatte tilfellet?

Debattleder er Eva Sannum, og sjefredaktørene er Lars Helle i Aftenbladet, Gard Steiro i VG, Trine Eilertsen i Aftenposten og Frøy Gudbrandsen I Bergens Tidende.

Hat – eller bare dårlig oppførsel?

Det noen oppfatter som hat, oppfatter andre bare som en sterk meningsytring. Truer hat og trusler den offentlige samtalen, eller overdriver vi dette problemet i de sosiale nettverkene? Er det virkelig sant at mange skremmes fra å delta i det offentlige ordskiftet? Er oppfatning av krenkelse bare en privatsak. Hva blir konsekvensene av å stramme inn og kaste ut de man mener oppfører seg dårlig?

Debattleder er Eirin Eikefjord. I panelet finner du Kjersti Løken Stavrum, leder for Ytringsfrihetskommisjonen og daglig leder for stiftelsen Tinius, sjefredaktør Eivind Ljøstad i Fædrelandsvennen, Ingeborg Senneset, forfatter, influenser og journalist i Aftenposten, Agnes Nordvik, samfunndebattant og medlem av Ungdommens ytringsfrihet, og politidirektør Benedicte Bjørnland.

Varig endrede vaner? Arbeid og næring etter pandemien

Vanene våre og hverdagen vår har endret seg under pandemien. Vi får varer og tjenester levert hjem som aldri før. Vi bruker tid og penger på hytte og oppussing, på baking og streaming. Vi jobber hjemmefra og over video. Vi har kanskje blitt mer effektive, men mindre kreative. Hvilke vaner tar vi med oss videre – på godt og vondt?

Debattleder er Lars Molteberg Glomnes, og i panelet er Nicolai Skarsgård, sjef og gründer i Hjemmelegene, Anders Angen, sjef i Helthjem Netthandel, Gudmundur Ebenezer, psykolog, gründer og daglig leder i Lifekeys, Kristin Skogen Lund, konsernsjef i Schibsted, Pål Molander, direktør i Statens Arbeidsmiljøinstitutt og kulturredaktør Cecilie Asker i Aftenposten er deltakere.

FINNtrender 2021

FINN er Norges største markedsplass, og sitter på sanntidsdata om trendene som treffer valgkampen i 2021. Sammen med eksperter og forståsegpåere tar vi samtalen om hva trendene betyr for Norge, både når det gjelder livsstil, jobb og økonomisk optimisme, og hvordan vi vil bo.

Arrangementet ledes av Lars Molteberg Glomnes. I panelet er Kaija Ommundsen i FINN, Tone Sofie Aglen i VG, samfunnsviter og forsker Erling Dokk Holm, Emilie Stordalen i Choice Hotels, investor og foredragsholder Silvija Seres, Christian Printzell Halvorsen i Schibsted og quizmaster Håkon Knudsen.

Schibsted podkaster live

Tirsdag kveld kan du få med deg tre direktesendte podkaster fra Arendalsuka. Det starter med Aftenbla-bla, som tar for seg ukesaktuelt nyhetsmagasin med lause snipp. Programledere er Aftenbladets journalister Jan Zahl og Leif Tore Lindø. Trolig blir det også noen oppdateringer om Janne Stigen Drangsholts norgesferie, og hva som har skjedd med synkehullet i hagen til Harald Birkevold.

Aftenpostens politiske journalist Lars Glomnes, sjefredaktør Trine Eilertsen, politisk redaktør Kjetil Alstadheim og nyhetsredaktør i NTB, Sarah Sørheim representerer Aftenpodden.

I Giæver og gjengen oppsummerer VGs skarpeste og morsomste kommentatorer nyhetsuka. Denne gangen live fra Arendalsuka.

