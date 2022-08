To personer er siktet for brannen på Dale

Natt til søndag brant den tidligere svømme- og idrettshallen på Dale i Sandnes. Nå er to siktet for brannen. Begge de siktede er under 18 år.

Fra branntomten søndag ettermiddag.

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

– Vi har siktet to personer, en gutt og ei jente, for brannen på Dale. Begge to er under 18 år, men over den kriminelle lavalder, sier politiadvokat Anna Øksnevad.

Nødetatene fikk melding om brannen klokken 23.37 lørdag kveld. Bygningen ble totalskadd i brannen, og flere biler ble også skadet.

– De siktede vil avhøres innen kort tid, sier Øksnevad.

De siktedes forsvarere er Anne Hølland og Tor Inge Borgersen. Aftenbladet har vært i kontakt med begge forsvarerne. De vil ikke kommentere siktelsene før avhørene av de siktede er gjennomført.

Politiet har foretatt en del vitneavhør i forbindelse med brannen, og fortsetter den taktiske og tekniske etterforskningen.

Politiet har ikke ytterligere opplysninger i saken på nåværende tidspunkt.