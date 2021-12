Foreldre tar barn ut av skole og barnehage før jul

På Auglend skole er 75 elever hjemme fra skolen mandag. Noen har symptomer, men mange har fått permisjon. Også andre steder tar barna tidlig fri fra skole og barnehage.

Frykten for at barna skal bli smittet av korona, gjør at foreldre lar barna få tidligere juleferie.

