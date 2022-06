Solveig Ege Tengesdal tar ikke gjenvalg

KrFs Solveig Ege Tengesdal (59) blir ikke å finne på listene til neste års valg.

Solveig Ege Tengesdal går ut av politikken etter 28 år.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det melder hun på Facebook lørdag formiddag.

«Nå er det på tide å slippe andre til», skriver Tengesdal, som i dag er KrFs gruppeleder for fylkestingsgruppen og blant annet leder i Opplæringsutvalget.

Hun startet sin politiske karriere som varaordfører i Eigersund i 1995. Allerede årets etter ble hun ordfører, da daværende ordfører Jan Petter Rasmussen fra Ap ble hentet inn som statssekretær. Siden 2007 har hun sittet i fylkestinget i Rogaland, og i perioden 2015–2019 var hun fylkesordfører.

«Det er stort å få være folkevalgt – valgt av folket – til å gjøre en jobb på vegne av flere. Jeg er takknemlig for alt jeg får være med på, og jeg håper og tror at jeg bidrar til å gjøre en positiv forskjell», heter det i innlegget.

Solveig Ege Tengesdal var fylkesordfører fra 2015 til 2019. Her fra den offisielle åpningen av den oppgraderte Årsvollveien i februar 2019.

Hun deler en artikkel fra Aftenbladet, et intervju som ble gjort etter fylkestingsvalget i 2007. Her ble hun spurt om hvilket preg hun, som nyvalgt leder av Opplæringsutvalget, ville sette på utdanningspolitikken. Hun svarte at hun var opptatt av at flere ungdommer skulle fullføre videregående skole.

«Jeg er veldig stolt over nullvisjonen mot frafall, om at ingen skal falle ut av videregående opplæring før de har fått med seg et kompetansebevis, fag-/svennebrev eller vitnemål», skriver Tengesdal.

Visjonen ble vedtatt av fylkestinget i 2015.

«Det nytter å sette seg slike mål; Rogaland er nå blant de beste i landet på gjennomføring. Å være øverst på plassen er likevel ikke det viktigste, det viktigste er betydningen det har for den enkelte ungdom.»

Tengesdal benytter anledningen til å takke familien for støtten. Da hun ble valgt inn i fylkestinget, var barna 9 og 12 år gamle, og det var ikke alltid like populært at mor var så mye borte.

«Heldigvis hadde jeg ektefelle, foreldre og svigerforeldre som utgjorde laget rundt ungene. Det hadde vært svært vanskelig å stille opp for det store fellesskapet om det ikke hadde vært for dem.»

Hun oppfordrer alle som får spørsmål om å stille til valg til å si ja og avslutter med at KrF fortsatt vil være hennes parti.