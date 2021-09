Skatteadvokater mener skattekrav mot Ropstad neppe holder i retten

At nylig avgåtte KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad er nødt til å betale skatt for gratis pendlerbolig, er høyst usikkert, mener flere erfarne skatteadvokater.

Kjell Ingolf Ropstad gikk av som KrF-leder og statsråd som følge av avsløringene knyttet til pendlerbolig-saken. Foto: Annika Byrde / NTB

NTB

– Sett fra mitt ståsted, så har man nok denne gangen tatt håndbokens krav om kostnader til egen bolig for å få fradrag, for god fisk, uten å undersøke nærmere, sier advokat Torbjørn Stokke PwC Norge til NRK.

Stokke, som tidligere var kontorsjef i Skatteetaten, mener det er et sterkt behov for et nytt og klarere regelverk. Han får støtte av skatteadvokat Helge Skogseth Berg i advokatfirmaet Lynx.

– Jeg har erfart at man bør være forsiktig med å skrike opp om skatteunndragelser uten å ha dekning for det. Det er både faktisk og rettslig usikkerhet her i saken, sier Berg.

Seksjonsleder Lene Ringså i Skatteetaten holder imidlertid fast på deres tolkning av skatteloven og peker på at regelverket om pendling har vært likt i alle år.

– Det har vært en praksis på dette området i mange tiår. Vi har praktisert reglene sånn. Dette er sikker juss, hevder Ringså.

Ropstad, som fredag formelt gikk av som KrF-leder, sier han vil gjøre opp for seg, og at han ikke har noen intensjoner om å ta saken til retten.

– Jeg kommer til å betale den summer jeg får. Jeg har gjort en feil og er fast bestemt på å betale hvis det er noe mer jeg skal betale, sier han.