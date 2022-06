Advokatstriden over – advokatene og Justisdepartementet enige

Striden mellom regjeringen og advokatene er løst. Advokatene har krevd høyere salær for å ta saker i Høyesterett gjennom ordningen for offentlig rettshjelp.

Advokatforeningen og Jon Wessel-Aas, Baard Amundsen, Anne Ekerholt, Merete Smith, Frode Sulland og Mette Yvonne Larsen avtalte meklingen med Justisdepartementet. Nå er de kommet til eniget.

Cornelius Munkvik Journalist

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Justisdepartementet og Advokatforeningen er enige om å opprette et uavhengig råd som skal gi departementet anbefalinger om nivået på rettshjelpssatsen i de årlige statsbudsjettprosessene.

Rådet skal oppnevnes av Domstoladministrasjonen og ha tre medlemmer. Departementet og Advokatforeningen skal foreslå hvert sitt medlem, mens det tredje medlemmet skal foreslås av DA selv, skriver Rett24.

Det er fortsatt en vei å gå før rettshjelpsordningen er bærekraftig, understreker leder Jon Wessel-Aas i Advokatforeningen. Han roser imidlertid avtalen.

Signerte avtale

– Avtalen gir advokatene en helt annen og nødvendig plass ved bordet og legger til rette for en mer åpen og opplyst prosess rundt reguleringen av rettshjelpssatsen, sier han.

LES OGSÅ: Laste­bilsjåfør tiltalt for uaktsomt drap: Forsva­reren ber innstendig om at Høyeste­rett ikke behandler saken nå

Wessel-Aas og justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) undertegnet avtalen fredag.

– Regjeringen har jobbet målrettet for å styrke rettshjelpsordningen, både ved å sikre flere personer tilgang til fri rettshjelp og ved å heve rettshjelpssatsen, sier Mehl.

Advokataksjon

Striden har pågått siden 9. november 2021. Advokatene nektet da å ta forsvareroppdrag i Høyesterett etter at det ble klart at regjeringen ikke ville øke salærsatsen så mye som Advokatforeningen krevde.

Les også Justisministeren provoserer advokatene: – Hun gir oss mer av noe som ikke fungerer

Les også Advokater vil nekte å arbeide: Kan ikke utelukke at Sør-Rogaland tingrett blir rammet

Dermed ble mange høyesterettssaker ble utsatt. I mai i år avsluttet advokatene aksjonen og møtte Justisdepartementet til mekling hos Riksmekleren.

Skuffet

Ann Mari Risvoll Winterhus-Fjeld som er styreleder i Advokatforeningen i Sør-Rogaland krets, sier at hun er skuffet over at salærsatsen ikke fikk en tydelig oppjustering nå.

LES OGSÅ: Advokat til Aftenbladet: – De forventer at vi leser obduksjonsrapporter på flyet

Styreleder Ann Mari Risvoll Winterhus-Fjeld i Advokatforeningen i Sør-Rogaland krets.

– Samtidig er det gode nyheter at partene har fremforhandlet en ny modell for forhandlingsrett. Medlemmene vil ha store forventninger til departementets oppfølging av denne avtalen, sier Winterhus-Fjeld og fortsetter:

– Vi forventer en helt annen håndtering av denne årlige prosessen fremover, hvor resultatet må gjenspeile at rådet blir lyttet til. Avtalens formål om en bærekraftig rettshjelpsats må være styrende for arbeid og resultat.