Rune Gerhardsen blir husket som kreativ, uredd og rett på sak

Tidligere byrådsleder Rune Gerhardsen blir minnet som nytenkende og klok, men også som en politiker som våget være kontroversiell. Han døde lørdag 75 år gammel.

Tidligere byrådsleder Rune Gerhardsen døde lørdag, 75 år gammel. Gerhardsen fortalte i 2019 offentligheten at han hadde fått diagnosen Alzheimers sykdom. Foto: Cornelius Poppe / NTB

NTB-Marie De Rosa og Anne Marjatta Gøystdal

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Gerhardsen, som i en årrekke var en framtredende Ap-politiker, fortalte i 2019 offentligheten om at han hadde fått diagnosen Alzheimers sykdom. Da var det bare noen uker siden han hadde gjennomført sitt siste bystyremøte, over 30 år etter debuten som folkevalgt i Oslo.

– Man klapper ikke i hendene og tar en øl når man får en slik diagnose, sa Gerhardsen til Aftenposten i september 2019.

Lørdag døde han på Nordseterhjemmet med den nærmeste familien rundt seg.

Støre: – Rett på sak

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier han vil savne Rune Gerhardsens lune humør og engasjement.

– Rune vokste opp i arbeiderbevegelsen og brant for den. Han var uredd og nytenkende. Ideologisk, men også pragmatisk. Han gikk alltid rett på sak og var en tydelig politiker, skriver han i et innlegg på Facebook.

Dagens byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap), beskriver sin forgjenger som en kreativ leder som også våget å være kontroversiell.

– Han var opptatt av hele tiden å finne nye svar på de utfordringene og spørsmålene vi hadde. Han skrev blant annet boka om snillisme som skapte mye debatt. Han var opptatt av at folk skulle se tydelige spor av politikken og at vi skulle sette spor, sier han.

– En utrolig trist melding, skriver ordfører Marianne Borgen (SV) på Facebook, og legger til at Gerhardsen har satt store fotavtrykk i Oslo med sin ubetingede kjærlighet til byen.

Snillisme på norsk

Rune Gerhardsen var medlem av Oslo bystyre fra slutten av 1980-tallet til 2019 – med kun et fireårig avbrekk.

Fra 1992 til 1995 ledet han et samarbeidsbyråd med Ap og SV. Etter valget i 1995 gikk SV ut, og Gerhardsen fortsatte som leder av et mindretallsbyråd til det ble felt i 1997.

Gerhardsen var også byrådslederkandidat i 2003 og 2007, men tapte med knapp margin. Ved kommunevalget i 2011 var han Aps ordførerkandidat i Oslo.

Han vakte oppsikt i egne rekker da han i 1991 ga ut boken «Snillisme på norsk», hvor han tok et oppgjør med deler av velferdsstaten og det han mente var en vegring mot å stille krav til innvandrere.

– Mye av det jeg tok opp, er jo blitt politikk, uttalte Gerhardsen i Aftenposten-intervjuet i 2019.

Einar og Werna

Man kan trygt si at Rune Gerhardsen fikk politikken inn med morsmelken. Han var sønn av mangeårig statsminister for Arbeiderpartiet Einar Gerhardsen og Werna Julie Koren Christie, som også var aktiv i Oslo-politikken.

Rune Gerhardsen ble født i Oslo i 1946, vel ett år etter at faren Einar kom hjem fra krigsfangenskap. Einar Gerhardsen var formann i Det norske Arbeiderparti til Rune var 19 år og statsminister i de fleste av disse årene.

Skøyteentusiast

Selv ble Rune Gerhardsen valgt inn i ledelsen i Arbeidernes ungdomsfylking (AUF) i 1969. Der ble han sittende til 1975, de siste to årene som AUF-leder.

Etter fullført sosialøkonomisk embetseksamen, jobbet han en periode som konsulent i Samferdselsdepartementet og som økonom i LO, før han vendte tilbake til politikken for fullt – først som rådgiver for Gro Harlem Brundtland og deretter for LO-leder Tor Halvorsen.

Det var ikke bare politikken som engasjerte. Rune Gerhardsen hadde også et bankende hjerte for skøytesporten, og var president i Norges Skøyteforbund i tre perioder.

– Vi setter store pris på hva han har bidratt med til norsk skøytesport som president, og som en brennende entusiast helt til det siste, sier generalsekretær Håkon Dahl til NTB.

Rune Gerhardsen var i mange år gift med Tove Strand. Sammen har de døtrene Marte Gerhardsen og Mina Gerhardsen.