– Et stort gjennombrudd og en liten sensasjon

Aftenbladets sjefredaktør Lars Helle sier at det politiet presenterte fredag om drapssakene til Birgitte Tengs og Tina Jørgensen var et stort gjennombrudd. – Men sakene er langt fra løst.

Publisert: For mindre enn 2 timer siden

– Det kom mange interessante opplysninger fra politiet, blant annet ble det understreket fra politiet at siktelsen ikke bare er basert på teknikaliteter, men at de sitter på DNA-bevis, sier Helle.

– Jeg vil oppsummere det politiet sier som et stort gjennombrudd og en liten sensasjon – at disse to verkebyllene for lokalsamfunnene her i Rogaland ser ut til å henge sammen slik politiet ser det nå, sier Helle.

– Er disse sakene løst nå?

– Overhodet ikke. Erfaringer fra tidligere viser at vi skal være svært varsomme med å trekke den konklusjonen, sier Helle.

