Nå kommer finværet – men så...

– Høsten kom tidlig i år, sier meteorolog Martin Granerød. Han anbefaler rogalendinger å nyte solen på tirsdag, for det kan bli en stund til neste gang.

Mandag glimtet til med 22 grader og blå himmel - i hvert fall deler av dagen. Også tirsdag ligger det an til å bli godvær i Rogaland.

– Det blir delvis skyer og ålreite temperaturer, men det kommer an på hvor mye sola titter fram, sier vakthavende meteorolog Martin Granerød ved Meteorologisk institutt.

Kjøligst langs kysten

Selv om vi kan glede oss til litt varme på tirsdag, ser det kjøligere ut allerede onsdag.

Det er lavtrykksaktivitet i Nordsjøen som preger været i regionen. Onsdag vil en kaldfront passere oss, og bak denne er det kjølig luft.

Dermed blir det regn og rundt 12 grader både onsdag, torsdag og fredag, før temperaturen kanskje stiger igjen med noen grader i helga.

Kjøligst blir det langs kysten, mens man innover i landet kan få mer behagelige temperaturer.

Noen steder kan dette skiftet til og med by på litt spenning, for eksempel på Klepp. Der er det nemlig meldt lyn og torden idet den kalde luften tar over for den varme på onsdag.

Dersom du planlegger en tur på fjellet, bør du sjekke værmeldingen godt.

– Skal du opp på en 1500-meters høyde, må du være forberedt på rundt fire grader på dagtid og null grader nattestid.

– Ta med lue og votter

Neste uke vil fortsette i samme tralt.

– Høsten kom tidlig i år, er Granerøds kommentar til været vi kan forvente oss de neste par ukene.

– De har det veldig varmt nedover i Europa nå, så lavtrykket sikter seg inn på oss.

Han påpeker at sommeren fortsatt er lang, og at vi kanskje kan få varmere vær mot slutten av juli igjen. Men ikke på en stund.

– Det er sånn det er når man bor på 60 grader Nord! Da får vi nyte de fine dagene vi får, og heller lade batteriene til neste godværsperiode resten av uka.

Per nå gjelder det å nye tirsdagen.

– Hva vil du råde de som planlegger en strandtur i løpet av uka å gjøre?

– Ta med ullgenser, lue og votter.