Falsk formaning påbyr joggere munnbind

«Jogging kan bare foregå dersom man bruker munnbind. Takk for at du tar hensyn» står det på oppslaget ved Stokkalandsvatnet i Sandnes.

Noen har hengt opp denne formaningen langs turstien rundt Stokkalandsvatnet.

Camilla Bjørheim Journalist

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Turgåere rundt det populære vatnet på Ganddal sperret nok opp øynene da de fikk øye på oppslaget ved turmålet.

Der heter det nemlig at folk bes gå i retning med klokka, på grunn av Covid-19. Og videre at jogging kun kan foregå om man bruker munnbind. Hilsen oss i Sandnes Turlag, står det under teksten.

Sandnes Turlag har delt bildet på Facebook-gruppen sin med teksten «Rundt Stokkalandsvatnet på Ganddal har noen hengt opp disse lappene. Turlaget står ikke bak disse lappene».

Styreleder i turlaget Pål Andersen sier det har blitt litt styr rundt det falske oppslaget.

– Vi liker ikke at noen misbruker navnet vårt på den måte, sier Andersen.

Daglig leder i Stavanger turistforening Preben Falck sier turistforeningen ikke går god for innholdet på oppslaget.

– Det som er så fint med å gå på tur nå om dagen, er at det er plass - og utendørs er det mindre smittefare. Å gå på tur kan vi gjøre med lave skuldre. Vi oppfordrer folk til å gå på tur, jogge og sykle, sier Falck.