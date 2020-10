Forretningsmann hvitvaskingssiktet etter å ha opprettet kompiskonto

En 57 år gammel rogalending er siktet hvitvasking etter at han opprettet en konto for en bedrageridømt 44-åring fra Stavanger. Kontoen skal ha blitt brukt til å svindle en bedriftseier fra Jæren.

Politiadvokat Rune Gjertsen og seksjonsleder Sturle Smith advarer mot å la venner og bekjente bruke bankkontoer som står i ditt navn. – Når noen ber om tilgang til en annen persons bankkonto, er det all grunn til å være på vakt, sier Smith. Foto: Pål Christensen

Politiet advarer nå mot å la kjente eller ukjente personer åpne kontoer i eget navn for andre, eller ta imot penger på sin egen konto som man ikke selv skal disponere. Konsekvensene kan bli alvorlige.

– I noen tilfeller overlates bankkort og kodebrikke til en annen person som dermed får tilgang til penger som ikke er registrert på vedkommende. I andre tilfeller blir det overført et beløp til noen som kun får beskjed om å sende pengene videre til en annen konto, sier seksjonsleder Sturle Smith i Sør-Vest politidistrikt.

Smith forteller at den som tar imot midler på denne måten risikerer å havne i straffansvar.

– Det kan koste deg dyrt. Når noen ber om tilgang til en annen persons bankkonto, enten det er for å videresende eller skjule penger i en periode, er det all grunn til å være på vakt. Det er fort gjort å bli dratt inn i en hvitvaskingssak, der man bevisst eller ubevisst har bidratt til å skjule utbytte fra en straffbar handling, sier Smith.

Strafferamme på seks år

Etterforskerne som jobber med økonomisk kriminalitet i Sør-Vest politidistrikt har sett flere eksempler på slike saker det siste året. I noen tilfeller er kontoinnehaveren senere dømt i retten, selv om vedkommende i utgangspunktet ikke hadde noe med selve det kriminelle forholdet å gjøre.

– Man risikerer en betydelig straff. Dersom hvitvaskingen anses som grov, er strafferammen fengsel i inntil seks år. Vårt budskap er at folk må være forsiktige på dette området, sier politiadvokat Rune Gjertsen.

Fikk hjelp

Aftenbladet har de siste dagene skrevet om en 44 år gammel Stavanger-mann som i Jæren tingrett nylig ble dømt til fem års fengsel for grove bedragerier og dokumentforfalskning. Han ble funnet skyldig i å ha lurt seks personer for til sammen 13,2 millioner kroner.

Et av ofrene hans, ifølge den ankede dommen, er en bedriftseier fra Jæren. I forrige uke ble 44-åringen siktet og pågrepet for å ha fortsatt bedrageriene mot jærbuen selv mens han ventet på at dommen i den første saken skulle falle. Han ble sist fredag varetektsfengslet i fire uker av Jæren tingrett for blant annet dette forholdet.

Ifølge fengslingskjennelsen skal 44-åringen ha fått bistand av en mangeårig forretningspartner til å opprette en bankkonto som skulle benyttes til å ta imot penger fra offeret i det siste bedrageriet.

57-åringen opprettet en konto i sitt eget navn, men lot den bedrageridømte 44-åringen få Visa-kort og kodebrikke til kontoen. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Unndro penger

Etter å ha opprettet kontoen i sitt navn, overlot forretningspartneren bankkort og kode til 44-åringen. I løpet av høsten skal så 44-åringen ha overtalt jærbuen, som han allerede var tiltalt for å ha svindlet, rundt 90.000 kroner til denne kontoen.

Ifølge fengslingskjennelsen mener politiet at 44-åringen på denne måten klarte å unndra midler fra kreditorer etter at han ble slått personlig konkurs. I fengslingsmøtet erkjente siktede at det var han som hadde disponert kontoen. Han fortalte at den mangeårige forretningsforbindelsen hadde hjulpet ham «for å være grei».

Aftenbladet har ikke lyktes i å få kontakt med den hvitvaskingssiktede forretningsforbindelsen.

Mindre kontanter

Sør-Vest politidistrikt opplyser at de for øyeblikket har ytterligere en sak fra Stavanger-området med samme problemstilling inne til vurdering. Også der har en bekjent stilt en konto i sitt navn til disposisjon for en person etter en konkurs.

I denne saken skal det ha gått inn rundt 300.000 kroner på den aktuelle kontoen.

– Jeg tror vi ser flere slike saker nå fordi bruken av kontanter har avtatt. Da oppstår et behov for å bruke andres kontoer i straffbare sammenhenger eller til kreditorsvik, sier Smith.

