Slik ga dine skattepenger og strømregninger grunnlaget for massiv satsing på vindkraft

Over 10 milliarder kroner av fellesskapets penger er gått til vindkraft i et aldri så lite kappløp med svenskene. Du har selv bidratt via skatt eller strømregningen.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Statsstøtte fra Enova er ett av flere virkemidler som har hjulpet fram vindkraft på land og til havs. I august 2019 begrunnet Erna Solberg (H) Enova-støtte på 2,3 milliarder til Hywind Tampen med flere lønnsomme jobber, ny industri og økt verdiskapning over hele landet, sa statsminister Erna Solberg (H) da Equinor og partnere fikk 2,3 milliarder kroner i statsstøtte fra Enova til Hywind Tampen i august 2019. Foto: Vidar Ruud/NTB