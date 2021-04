Reagerer på at skoler og barnehager trenger planleggingsdag for å innføre rødt nivå

Kristoffer (5) og mor Inger Helene Egeland dro på tur for å få ut litt energi onsdag formiddag. Storesøster Lykke Marie (7) var hos en venninne. Fredrik Refvem

Onsdag var alle skoler og barnehager i Stavanger stengt for å legge om til rødt nivå fra torsdag. Småbarnsmor Inger Helene Egeland kan ikke forstå at det er nødvendig - et helt år inn i pandemien.

