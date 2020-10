Før dro Mímir Kristjánsson til Oslo for å bli arrestert. Neste år vil han tilbake for å ta Norge ut av oljen

I 2004 markerte Mímir Kristjánsson og Rød Ungdom seg i en aksjon for ytringsfrihet og demokrati. Neste år håper han å være folkevalgt representant på Stortinget. Foto: Erlend Aas/NTB

Mímir Kristjánsson fikk pris for å si at Norge skal leve av øl etter oljen. Nå er han overbevist om at oljeslutt vil sende ham inn på Stortinget.