Opprørte ordførere etter Høie-utspill

Helseminister Bent Høie har ertet på seg flere Arbeiderparti-ordførerne i hjemfylket Rogaland. De mener Høyre-statsråden bagatelliserer utfordringene norske kommuner står overfor i kjølvannet av korona-utbruddet.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Ap-ordførerne i Sandnes, Stavanger og Gjesdal. Stanley Wirak, Kari Nessa Nordtun og Frode Fjeldsbø er provosert over uttalelser fra helseminister Bent Høie. Foto: Jarle Aasland

Det er helseministerens uttalelser i tirsdagens VG som har fått blant annet Kari Nessa Nordtun, Stanley Wirak og Frode Fjeldsbø til å se rødt.

– Jeg forstår ikke helt hvorfor han kommer med en slik krigserklæring til kommunene i denne situasjonen. I alle norske kommuner jobbes det på spreng med å holde hjulene i gang mens vi er rammet av en pandemi. Dette er ufortjent kritikk, sier Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun.

Høie uttalte blant annet at han ser en “tendens til at kommuner skylder på korona når de legger opp til budsjetter som ikke går i hop”. Helseministeren fortsatte med å si at kommuner som blir nødt til å kutte i tjenestetilbudet til sine innbyggere ikke kan skylde på pandemien, men på egen, manglende økonomistyring.

Ordførernettverk

– Det er ikke tvil om at vi ble provosert av disse uttalelsene. Fra en helseminister som frem til nå har kommunisert klokt om pandemien, er dette et slag under beltestedet. Han burde holdt seg for god til å komme med slike uttalelser. Kommunene strekker seg langt akkurat nå for å få alt til å fungere til tross for pandemien. Da er det ufint av Høie å beskylde oss for ikke å holde styr på egen økonomi, mener Gjesdal-ordfører Fjeldsbø.

Fjeldsbø er leder for Arbeiderpartiets ordførernettverk i Rogaland. Nettverket skal være et uformelt møtepunkt for Ap-ordførerne med fysiske møter 2-3 ganger i året. I tillegg holder de kontakten på mail ved behov.

Tirsdag utløste Høies intervju med VG heftig kontakt mellom de lokale Ap-toppene.

– Jeg synes uttalelsene er frekke! Vi står midt i en dugnad der norske kommuner står på som aldri før. Høie burde heller applaudert dette. Viruset skaper usikkerhet om fremtiden, også økonomisk. I tillegg til de direkte kostnadene som følger med korona-utbruddet, opplever vi at pandemien skaper vansker for næringslivet og arbeidsmarkedet. Dette medfører blant annet reduserte skatteinntekter for oss. Det er foreløpig ingen som har oversikt over de langsiktige konsekvensene av dette, sier Sandnes-ordfører Wirak.

Frykter tjenestekutt

Regjeringen har garantert for at norske kommuner skal få dekket alle direkte utgifter pandemien medfører. Allerede er det betalt ut 800 millioner kroner i kompensasjon for smittevernrelaterte kostnader i kommunene.

Ap-ordførerne er fornøyd med at statsråden bekrefter at kommunene fortsatt skal få dekket slike kostnader. Men de mener han kunne spart seg fra å sparke mot kommuner som frykter pandemien på litt lengre sikt skal ramme inntektene så mye at de blir nødt til skjære ned på tilbudet til sine innbyggere.

– Her i Gjesdal har vi allerede i flere år jobbet med å effektivisere vår virksomhet, slik at det ikke er mye å spare på om skatteinntektene synker betydelig. Pandemien har ført til at vi for 2020 får en nedgang på 6-7% i skatteinntektene. Det skal vi tåle for ét år. Men blir ikke dette kompensert, kan vi falle ned i en dump som kan bli litt dypere for hvert år de neste årene, sier Fjeldsbø i Gjesdal.

Han frykter at nedgangen vil kunne bli så kraftig at den vil kunne ramme de store områdene norske kommuner har ansvar for - innen helsetjenester, grunnskole og barnehage.

Utfordringer før pandemi

Kari Nessa Nordtun sier at den borgerlige regjeringen allerede ved inngangen til 2020 hadde gjort den økonomiske situasjonen vanskeligere for Stavanger kommune.

– Vi fikk tvangskuttet eiendomsbeskatningen med 70 millioner kroner. De kuttet også i støtten til behandling av ressurskrevende syke, og lærernormen var heller ikke fullfinansiert. Økonomien var allerede utfordrende før koronaen kom på toppen av alt. Her i Stavanger opplevde vi at nedstengingen av SFO-ordningen og barnehagene da viruset kom kostet oss drøyt 40 millioner kroner. Av dette fikk vi kun 28 millioner dekket. Med dette bakteppet, og en regjering som i forrige statsbudsjett leverte det svakeste kommunebudsjettet på 15 år, er Høies utspill vanskelig å forstå. Vi har ikke akkurat fått tildelt det beste utgangspunktet for å håndtere en pandemi, mener Stavanger-ordføreren.

Helseminister Bent Høie mener det kan være fristende for ordførere i kommuner som bruker for mye penger å skylde på pandemien. Foto: Vidar Ruud

Står på uttalelsene

Helseminister Bent Høie sier til Aftenbladet at det ikke var hans mening å provosere. Likevel har han ikke tenkt å trekke tilbake uttalelsene sine.

– Det er ikke noe nytt at kommuner må kutte i sine budsjetter fordi de bruker for mye penger, det er ikke noe som forsvinner fordi vi har en pandemi. Da kan det være fristende å skylde dette på Covid-19. Men det holder ikke. Om noen føler seg provosert av det jeg har sagt, kan dette skyldes at de føler seg truffet, mener Høie.

Han understreker at alle kommuner vil få dekket sine direkte kostnader etter korona-utbruddet.

– Det var også dette som var mitt hovedpoeng i intervjuet med VG. Noen kommuner har uttrykt bekymring for om de fikk sine utgifter dekket. Det får de, og det har også kommunalministeren og jeg gitt uttrykk i et brev som vi sendte ut til kommunene, sier Høie.

LES FLERE SAKER OM KOMMUNEØKONOMI HER: