Her er vi ved R2-traseen i Bjerkreim, vel 1 kilometer fra gårdstunet, ifølge berørt grunneier Bente Gro M. Slettebø (Sp). Hun plasserer sin eiendom helt i kanten av R2-traseen. Bjerkreim gikk enstemmig inn for R1. Personlig ønsket Slettebø at kommunen ikke tok stilling til trasé. Foto: Jon Ingemundsen