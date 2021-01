Prøvesvar forsinket: Bare seks nye smittetilfeller i Stavanger

Etter mange dager med høye smittetall, melder Stavanger kommune om bare seks nye smittetilfeller påvist 1. januar. Men nedgangen kan ha en praktisk forklaring.

Fra koronatest-teltet på Tjensvoll. Fredag kan det ha vært problemer med transport av tester, det kan være forklaringen på det lave smittetallet i Stavanger. Foto: Jon Ingemundsen

Camilla Bjørheim Journalist

Publisert:

Her er tallene:

Seks smittede. Fire er nærkontakter, to har ukjent smittekilde.

Det lave antallet kan skyldes forsinkede prøvesvar som følge av transportutfordringer fredag, melder Stavanger kommune.

Fordelt på aldersgrupper:

0-9 år: 1 person

30-39: 3 personer

40-49: 2 personer

To brukere og tre ansatte er satt i karantene etter at en ansatt ved et av kommunens dagtilbud har fått påvist covid-19. Berørte brukere og ansatte er informert om smittetilfellet. Det gjelder ikke et dagtilbud for eldre.

Torsdag 31. desember var antallet nye smittede 36, dagen før var antallet 50.

Fem nye smittede i Sandnes

2. januar melder Sandnes kommune om fem nye smittetilfeller. Disse fordeler seg slik på aldersgruppe:

Mann 20-30 år (ukjent smittekilde)

Mann 30-40 år (nærkontakt)

Kvinne 40-50 år (nærkontakt)

Mann 10-20 år (nærkontakt)

Kvinne 20-30 år (smittesporing pågår)