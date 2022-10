Heimevernet bistår politiet ved flere olje- og gassanlegg

Heimevernet skal bistå med sikring av Kårstø gassbehandlingsanlegg i Tysvær, Kollsnes prosessanlegg i Øygarden og industriområdet Mongstad i Nordhordland.

Politiet får bistand fra Heimevernet for til vakthold ved Kårstø prosessanlegg i Tysvær i Rogaland.

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Sørvest politidistrikt bekrefter til VG at Heimevernet skal bistå ved Kårstø.

– Vi har bedt om bistand fra Heimevernet. Det blir iverksatt i morgen, sier stabssjef Håkon Strand i Sørvest politidistrikt.

Visepolitimester Ingmar Farstad i Møre og Romsdal politidistrikt vil ikke gå konkret inn på alle anleggene det dreier seg om.

– Vi har flere landbaserte anlegg i Møre og Romsdal. Det er ingen hemmelighet at Nyhamna er sentral. Per i dag er det politiet som har vaktholdet, men vi har sendt en anmodning om bistand til Forsvaret om hjelp til dette. Det driver vi lokalt og rigger til nå, sammen med heimevernsdistrikt 11, sier visepolitimester Ingmar Farstad.

Også i Vestland skal Heimevernet bistå.

Vest politidistrikt har bedt Forsvaret om bistand til å sikre gassanlegget på Kollsnes og har nå fått beskjed om at Heimevernet skal bidra, skriver Bergens Tidende.

– Status er vi har vakthold der fra før, men nå har vi fått beskjed om at vi får bistand fra Forsvaret. Det har vi avtalt, sier Gustav Landro, stabssjef i Vest politidistrikt.

Han kan ikke si når Heimevernet overtar og sier at de skal ha et møte søndag for å bestemme det endelig.

Landro presiserer at det ikke er rettet noen direkte trusler mot anleggene, men at det likevel er behov for mer synlighet og politinærvær i området.

Fakta Kårstø prosessanlegg Et anlegg for ilandføring og behandling av naturgass og kondensat fra Statfjord, Gullfaks, Sleipner, Åsgard og en del andre petroleumsfelt i Nordsjøen og Norskehavet via rørledningene Statpipe, Åsgard transport og Sleipner Øst kondensatrørledning. Anlegget ligger i Tysvær kommune i Rogaland, lengst sør på halvøya mellom Førlandsfjorden og Hervikfjorden/Skjoldafjorden. (Kilde: snl.no) Les mer