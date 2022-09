Møt våre nye stemmer

Fredrik, Thomas, Kristina, Emilie og Espens oppgave: Engasjere unge gjennom debatt – på en litt annerledes måte.

Fredrik Fornes, Emilie Eie, Thomas Hartvigsen Rambjørg, Kristina Miriam Bjørnø Renberg og Espen Knoph skal være med på å løfte debatten i Aftenbladet – ved hjelp av nye stemmer og videokronikker.

Publisert: Publisert: 28. september

Vi har engasjert fire nye gjestekommentatorer, pluss en videograf, til debattsatsingen «Nye stemmer». Så snart får Aftenblad-leserne se flere videokronikker og nye ansikter og meninger i spaltene.

Gjestekommentatorene kan du bli bedre kjent med lenger ned i saken.

Satsingen har fått støtte fra Medietilsynet.

– Vi satser på dette stoffet fordi det er viktig å nå frem til unge med debattstoffet vårt. Vi skal fortsette å være relevante, derfor er det viktig å bringe inn nye stemmer, samt teste ut nye formater, sier politisk redaktør i Aftenbladet, Harald Birkevold.

Her kan du se en av videokronikkene som allerede har blitt publisert:

Fakta Tips og triks til leserinnlegget Skriv så lett og engasjerende som du klarer, men vær språklig presis.

Foreslå en kort tittel og ingress som vekker nysgjerrigheten og problematiserer det du skriver om.

Kan du aktualisere teksten ved å vise til en nylig eller viktig hendelse?

Få inn konkrete eksempler i teksten.

Adresser gjerne innlegget slik at en person eller institusjon føler seg forpliktet til å svare.

Kan du spisse hovedpoenget ditt mot slutten og finne en god «punchline»?

La være å bruke fagterminologi eller fremmedord som ikke forklares. Du trenger ikke å henvise til faglitteratur. Les mer

Fra venstre: Kommentator Emilie Eie, politisk redaktør i Aftenbladet, Harald Birkevold, kommentator Fredrik Fornes, videograf Thomas Rambjørg Hartvigsen, kommentator Kristina Renberg, prosjektleder Stella Marie Brevik og kommentator Espen Knoph.

Noe på hjertet?

Kronikker fra ungdomspolitikere og andre unge meningsbærere har tidligere vært å finne på Byas, men nå skal alt flyttes alt over til aftenbladet.no.

Prosjektleder Stella Marie Brevik skal følge opp de nye gjestekommentatorene, samt de som sender inn leserinnlegg og kronikker utenom.

Under 25 med noe på hjertet? Send inn leserinnlegg til ungdebatt@aftenbladet.no. Det kan hende vi tar kontakt etter innsendelse og hører om du er interessert i å lage en videokronikk.

debatt@aftenbladet.no, eller via Øvrige leserinnlegg kan sendes inn til, eller via denne portalen.

Fakta Hvor mye kan jeg skrive? Hvor mye kan jeg skrive? Inntil 5000 tegn inkludert mellomrom – helst litt kortere. 2. Hva må jeg ha med? Oppgi gjerne fullt navn, tittel/stilling/bosted og telefonnummer. Vi trenger også et (eller gjerne flere) bilde av deg, enten stående eller liggende. 4. Blir teksten akkurat som jeg skrev den? Den vanligste feilen er å skrive for komplisert. Derfor sender vi ofte tilbake tekster hvor vi kommer med forslag eller ber om enkelte endringer. 5. Når får jeg svar? Vi kan dessverre ikke publisere alle innlegg vi mottar, men gjør vårt aller beste. Lurer du på hva som skjer med innlegget ditt, kontakt oss på debatt@byas.no. 6. Ikke glem å være snill, grei og deg selv Vi oppfordrer alle som skriver for oss å være snille, og styre unna usaklige personangrep, trusler og spydighet. Samtidig må du gjerne bruke egne ord og egen talemåte: Vær deg selv på din egen måte! Les mer

Dette er våre nye gjestekommentatorer

Emilie Eie Musiker. Skeiv. Feminist.

Emilie Eie er utøvende musiker og låtskriver. Jobber også i AKKS Stavanger hvor hun holder låtskriverkurs og er band- og instrumentlærer.

Dette er noen av temaene Emilie engasjerer seg for: Musikk, kultur, likestilling, kjønn, kjønnsuttrykk, seksualitet og politikk knyttet til det.

– Hva tenker du om denne satsingen?

– Jeg håper denne satsingen kan bli en arena for å løfte fram nye, forskjellige perspektiv på saker som engasjerer. Det er alltid viktig å gi plass til meninger og oppfordre til saklig og produktiv debatt. Derfor er jeg takknemlig for tilliten og muligheten til å uttrykke meg om temaer som jeg brenner for i Aftenbladet.

Fredrik Fornes Trebarnsfar i 30-årskrisen. Tidligere journalist. Nå markedsfører. Kjent stemme fra LinkedIn.

Fredrik Fornes jobbet i mange år som journalist i diverse sportsredaksjoner, men konverterte etter hvert til «the dark side» og ble markedsfører. Fikk karrieren snudd på hodet da han utforsket LinkedIn og på halvannet år fikk fem millioner visninger, tjue tusen følgere og prisen «Årets talent» under Social Media Days 2021.

– Hva gjør du?

– Hjelper bedrifter endre måten de kommuniserer på fra intetsigende, kjedelig og selvfølgelig til klart, tydelig og treffende. Drar ellers Norge rundt for å holde foredrag, kurs og workshops i bruken av næringslivets viktigste plattform: LinkedIn.

Fornes er opptatt av markedsføring, kommunikasjon og næringsliv.

– Innen sistnevnte har jeg mange meninger om blant annet arbeidskultur, ledelse og rekruttering.

– Hva tenker du om denne satsingen?

– Seriøs kommunikasjon trenger ikke være kjedelig. Jeg håper vi gjennom denne satsingen kan vise at kommentar-sjangeren faktisk kan ha litt svjung over seg, at vi kan engasjere folk i alle aldre, og at du ikke må ha bikket 40 før du kan ha en mening om noe.

Kristina Renberg Feminist. Næringsutvikler. Byråkrat.

– Hva gjør du?

– Jeg jobber med en av de sakene som faktisk driver meg mest og som nærmest er blitt som en personlig hobby for meg – vise neste generasjon neste generasjon både mangfoldet og mulighetene som finnes i den herlige byen vår.

Renberg oppgir at hun sjeldent greier å holde munnen lukket hvis det er snakk om temaer som likestilling, bærekraft, kultur, teknologi, feminisme, politikk og markedsføring.

– Hva tenker du om denne satsingen?

– Viktig. Hvis vi som region i det hele tatt skal ha sjans til å nå nye klimamål, ha flere ben å stå på og skape flere, kjekke arbeidsplasser for å strengt talt fortsette å være en kjekk by å bo og leve i. Da er det klart at vi må ha med neste generasjons stemme på veien, og her tar Aftenbladet en viktig rolle som talerør for unge stemmer. Denne mulighetene er jeg utrolig takknemlig for og gleder meg til å kunne bidra som en av dem!

Espen Knoph Festivalsjef. Gründer. Byutvikler. Familiefar.

Espen Knoph er kanskje best kjent som festivalsjef for Utopia-festivalen. Han brenner for byutvikling, og har følgende som mantra: «Jeg ikke vil bli gammel i en kjedelig by».

– Jeg vil utfordre det etablerte innen næring og det offentlige. Jeg vil at regionen skal satse mer på de unge og de neste generasjonene. I tillegg brenner jeg for mangfold, rettferdighet og likestilling.

– Hva synes du om denne satsingen?

– Supert at Aftenbladet gir spalteplass til unge voksne som kanskje kan sette noen viktige tema på dagsorden.