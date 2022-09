Ny tungtransport på veiene i kveld

Med politieskorte fraktes den andre transformatoren til Lyse Fagrafjell mandag kveld i en fart på 25–30 kilometer i timen.

Den andre av fem transformatorene fraktes fra Risavika til transformatorstasjonen Fagrafjell i Lyse Fagrafjell-prosjektet. Med trekkvogner, henger og transformator veier transporten rundt 420 tonn. Transporten starter fra Risavika ved 22-tiden, og turen er ventet å vare rundt 2,5 timer.

Det er kun den siste etappen inn mot transformatorstasjonen at det er to trekkvogner foran og en bak. Transformatoren kommer til Risavika på spesialskipet Elektron II. Biler slippes forbi med jevne mellomrom og utrykningskjøretøy slippes forbi umiddelbart.

Dette er ruten lasten skal kjøre fra Risavika til Kvernaland.

Det bygges ny sentralnettledning fra Lyse i Forsand, via Seldalsheia i Sandnes til Fagrafjell på grensen mellom Sandnes og Time. Bakgrunn for prosjektet er å sikre nok strøm inn til regionen og til befolkningen i Sør-Rogaland og legge til rette for videre vekst.

De to sentralnettledningene som forsyner regionen i dag er ikke nok til å håndtere det økte strømforbruket som har vært og som følger av forventet, langsiktig vekst i regionen, opplyser Marianne Veggeberg i Statnett.

Ferdig i 2023

Fagrafjell transformatorstasjon på Kvernaland, på grensen mellom Sandnes og Time, er ventet å være operativt i løpet av 2023. Da skal Lyse Fagrafjell være ferdig bygget, og både ledningen fra Lysebotn til Fagrafjell og Fagrafjell transformatorstasjon må være ferdigstilt før anleggene settes i drift.

Dette er den første transformatoren som ble fraktet fra Risavika til Kvernaland.

