Færre arbeidsledige i Rogaland

8,2 prosent av arbeidsstyrken i Rogaland, 20.821 personar, er registrert som heilt ledige.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Foto: Ørn E. Borgen

Birgitte Flote Journalist

Det er ein nedgang på 0,7 prosent sidan 30. april. Andelen delvis ledige går opp, medan andelen heilt ledige går ned.

34.342 personar er registrert som arbeidssøkarar i Rogaland, 1018 færre enn ved førre måling.

– Vi ser no ei forsiktig positiv utvikling for arbeidsmarknaden i Rogaland. Samfunnet er i ferd med å opnast gradvis opp, og då er det fleire som vender tilbake til jobbane dei var permittert frå. Samtidig ser vi at det færre nye arbeidssøkere som registrerer seg per veke, seier direktør i Nav Rogaland, Merethe P. Haftorsen i ei pressemelding.

Opnar opp økonomien

Utviklinga er den same på landsbasis. 408.400 personar, totalt 14,6 prosent av arbeidsstyrken, er registrert som arbeidssøkarar ved Nav. Det er 12.600 færre enn for ei veke sidan.

– Fallet skuldast både at vi har begynt å opne opp igjen økonomien, slik at ein del permitterte går tilbake i arbeid, og at færre nye arbeidssøkarar melder seg til Nav, seier direktør Sigrun Vågeng, Navs øvste leiar til NTB.

På landsbasis er 8,8 prosent av arbeidsstyrken, 246.000 personar, registrert som helt ledige ved Nav, viser foreløpige tal.