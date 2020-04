Tilbake etter korona-stopp: – Jobben kan være det viktigste de har

De ansatte i Allservice er tilbake på jobb – takket være Stavanger kommune, ugress og god avstand.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

De ansatte i Allservice krever varig tilrettelagt jobb. Her luker gjengen terrenget rundt Byhaugkaféen på oppdrag av kommunen. Etter å ha blitt sendt hjem som en følge av koronakrisen er de nå tilbake i jobb. Foto: Allservice

Stella Marie Brevik Journalist

At folk har mistet jobben som følge av Koronapandemien er intet nytt, men for de ansatte hos Allservice har overgangen fra aktiv arbeidstager til arbeidsledig vært ekstra tung.

De tilbyr tilrettelagt arbeid for dem som ikke har mulighet til å komme inn i det vanlige arbeidslivet. For mange er jobben via Allservice et alternativ til dagsenter eller ingenting.

– Jobben kan være det viktigste de har, sier Patrik Wallgren, markedsansvarlig i Allservice.

Ugress førte til jobb

Nå koronakrisen kom ble mange av de ansatte sendt hjem. Folkehelseinstituttet sine forskrifter kan for noen være vanskelig å overholde.

Derfor har Stavanger kommune sett at det er fint for gjengen i Allservice å jobbe utendørs. Det passer bra siden ugresset begynner å dukke opp rundt kommunale bygninger.

– Særlig to meters regelen er vanskelig, men ved hjelp av påminnelser fra veiledere går dette greit, sier Wallgren.

Les også «Jeg er en ressurs. Bruk meg!»

– Mange av de i varig tilrettelagt arbeid, som nå ikke kan være i aktivitet, sitter ofte i ensomhet, eller har problemer med å få dagene til å gå i kommunale bofellesskap. Derfor er disse typer tiltak og initiativ veldig viktige. Gjennom oppdraget får både kommunen hjelp, og de som trenger å fylle dagene sine med arbeidsglede.

Byhaugkaféen trenger en vårrengjøring og kommunen har bedt de ansatte i Allservice om å ta jobben. Foto: Allservice

Avtale siden 2017

Siden 2017 har Stavanger kommune hatt en avtale med Allservice. Jobbene fra kommunen går for det meste i å håndtere vegetasjon.

– Allservice spurte om det var noen jobber, så vi hev oss rundt og fant en løsning, sier naturforvalter i Stavanger kommune, Vegar Ankarstrand.

– Samarbeidet har fungert bra, fortsetter Ankarstrand. – Vi veileder og de jobber.

Les også Alle skal inkluderes i arbeidslivet

Wallgren påpeker at det sosiale også er viktig: Ikke bare får de kommet seg ut i jobb, men de får også være i aktivitet og sosialisere.

– Dette betyr veldig mye, ikke minst sosialt. Istedenfor å sitte hjemme uvirksomme får de takket være dette oppdraget kommet seg ut, og føle at de bidrar.