Alle med koronasymptomer i Stavanger kan testes

Kommunene kan nå teste alle med symptomer på covid-19.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Nå kan alle som har symptomer på korona testes i kommunene. Foto: Geir Sveen

Hilde Moi Østbø Journalist

– Nå har vi nok kapasitet til å teste alle som har symptomer på sykdom som kan være covid-19. I øyeblikket er det veldig lite smitte i Stavanger, men vi vil være klare når det kommer syke. Vi håper at bedre testkapasitet gjør at restriksjonene i samfunnet kan være litt løsere, sier Runar Johannessen, smittevernoverlege i Stavanger.

Også den felles luftveislegevakten i Klepp, Time og Hå melder at de har kapasitet til å teste alle med symptomer.

Runar Johannessen sier at symptomene de ser etter først og fremst er feber og hoste eller tungpustethet.

Folkehelseinstituttet gikk onsdag ut og anbefalte testing av alle med mistanke om covid-19.

Er man syk, skal man kontakte fastlege, som vurderer om man skal testes.

– Personer i risikoruppen og helsepersonell med symptomer kontakter fastlege for å vurdere testing. Andre personer med milde symptomer bør være hjemme og se an symptomene i to dager. Går de ikke over, skal du ta kontakt med fastlege, som vurderer testing, melder Stavanger kommune-

Testkriterier i prioritert rekkefølge:

1. Pasient med behov for innleggelse

2. Pasient/beboer i sykehjem eller annen helseinstitusjon

3. Ansatt i helsetjenesten med pasientnært arbeid

4. Person over 65 år, eller voksen med underliggende sykdom.

5. Person som er i karantene pga nærkontakt til et bekreftet tilfelle av covid-19, eller etter reise.

6. Ansatt, barn eller elev i gjenåpnet barnehage, skole eller skolefritidsordning.

7. Andre med mistenkt covid-19.