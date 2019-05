Stenger parkeringsplass i Melshei etter forsøpling fra russ

– Det er bare trist, sier styreleder Arne Thorsen-Eie i Sandnes Arena AS.

– Jeg håper at russen kan ha det kjekt på andre måter enn å grise til parkeringsplassen vår, sier Thorsen-Eie.

Han forteller at de opplevde samme problemet i fjor, og at de har vært i kontakt med både russepresident og politiet uten at det ser ut å ha hatt noen virkning.

– En stor parkeringsplass som ligger litt for seg selv har vist seg å være interessant og forlokkende på russen. Det har ført til forsøpling i området, sier Thorsen-Eie.

Tirsdag la Sandnes Arena ut melding på Facebook om at de stenger parkeringsplassen fram til 17. mai.

– Vi har siden starten av russetiden vært svært plaget med russens tilgrising av parkeringsplassen i Melsheia. De har etterlatt seg store mengder tomgods, sneiper, snusdåser, og det verste - knust glass over hele plassen og i selve løypa. Nå på søndag måtte vi bruke tre timer på å få ryddet opp, dette selv om vi fikk god hjelp av tilfeldig forbipasserende og folk som kom ens ærend opp for å hjelpe til. Trøsten er derfor at det er mange som bryr seg om å ta vare på vårt flotte anlegg, heter det i meldingen.

Thorsen-Eie berømmer folk som har brukt tid på å rydde, samtidig synes han at det er svært synd at de må stenge parkeringsplassen også for vanlige folk.

– Det er bare å beklage at vi må gå til et slikt drastisk skritt, noe som først og fremst vil gå ut over brukerne av rulleskianlegget, men også vanlige turgåere som bruker plassen som et utgangspunkt for tur i Melshei-området.