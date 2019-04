Tidlig fredag morgen ble det klart at det er brudd i SAS-meklingen, noe som betyr at rundt 1500 piloter går ut i streik.

Dermed er en rekke SAS-flygninger kansellert fredag og opp mot 60.000 reisende kan bli nødt til å finne alternative reisemåter eller avlyse.

Noen SAS-fly går som planlagt

Enkelte flygninger går likevel som planlagt, selv om SAS-pilotene går ut i streik. SAS har lagt ut denne oversikten som viser flygninger som vil operere uavhengig av streiken.

Fra Stavanger er det blant annet flere avganger til Bergen, Oslo, Trondheim, København og Aberdeen som fredag ikke rammes av streiken.

Her er alternativ reiserute for deg som er ramemt av streiken og skal reise Stavanger-Bergen eller Stavanger-Oslo.

Stavanger-Oslo:

TOG: Vy, tidligere NSB, har seks togavganger til Oslo fredag. På morgenkvisten fredag var billettprisen 1053 kroner. Foreløpig er det mulig å komme seg til Oslo for 529 kroner om du kan vente til i morgen, lørdag. Reisetid er rundt 7 timer og 30 minutter.

BUSS: Nor-way/Konkurrenten kjører Stavanger-Kristiansand-Oslo. Fredag morgen var laveste tilgjengelige pris 546 kroner. Velger du bussen, må du regne med rundt to timer lengre reisetid.

FLY: Fredag er det meste av Norwegians flygninger mellom Stavanger og Oslo fullbooket. Ved 6-tiden var det kun de to siste flygningene fredag kveld som ikke var utsolgt. Her er laveste tilgjengelige pris 2499. Motsatt vei, altså fra Oslo til Stavanger er det kun to morgenavganger det er ledig plass på, ellers er alt fullbooket.

Tidligere i uken ble det kjent at Norwegian har økt prisene på flyreiser i helgen. Muligheten for å få refundert billetter er også borte som følge av SAS-streiken. Norwegian forsvarer praksisen, les svaret deres her:

Stavanger-Bergen:

BUSS: Kystbussen har 13 turer fra Stavanger fredag. Fredag morgen var laveste tilgjengelige pris 600 kroner. Reisetiden er rundt 5 timer, avhengig av om du reiser direkte eller via Haugesund.

BÅT: Fjord Line går hver dag mellom Bergen, Stavanger og Hirtshals. Skal du fra Risavika til Bergen, er avgangstid 07.00. Returen fra Bergen går klokken 13.30. Dette er den desidert billigste reisemåten mellom Stavanger og Bergen, fredag morgen koster de rimeligste voksenbillettene 250 kroner. Reisetiden er 5 timer og 30 minutter.

FLY: Ved 6-tiden fredag morgen var det fortsatt ledige seter på tre Norwegian-avganger fra Bergen-Stavanger: Ett morgenfly og to ettermiddagsfly. Disse flyene har også ledige seter på returen fra Stavanger til Bergen. Laveste tilgjengelige pris var 1489 da Aftenbladet sjekket.

Hvilke rettigheter har du ved streik?

Ved innstillinger, eller hvis flyet er over fem timer forsinket, kan be om ombooking til neste fly, alternativ transport, pengene tilbake for billetten eller å utsette reisen.

- Siden det er streik har du ikke rett på kompensasjon, altså tilleggserstatningen du har krav på vanligvis ved forsinkelser eller innstillinger. Du har imidlertid de samme rettighetene hvis forsinkelsen er på mer enn fem timer. Du har rett på mat og drikke mens du venter på at flyet skal lette når det er forsinket, eller hvis du venter på nytt fly ved innstillinger, uttalte Pia Cecilie Høst, leder for forbrukerdialog i Forbrukerrådet, da det var fare for flyplasstreik i fjor sommer.

Hun peker på at en streik fort kan bli avblåst. Har du ikke fått beskjed om at flyet ditt er innstilt, anbefaler Forbrukerrådet deg til å møte opp på flyplassen som vanlig.

– Dersom du antar at flyet ditt er innstilt, men så går det likevel, mister du rettighetene dine, sier Høst og fortsetter:

- Det koster ikke noe ekstra å ringe oss fra hele Europa på 23 400 500 for råd og veiledning. Ta kontakt med flyselskapet om du ikke får det du har krav på. Det finnes klageskjema i flyrettighetssjekken. Kommer du ingen vei kan du klage til Transportklagenemnda, hvis forsinkelsen eller innstillingen skjedd i Norge.