Tidlig fredag morgen ble det klart at det er brudd i SAS-meklingen, noe som betyr at rundt 1500 piloter går ut i streik.

Dermed er en rekke SAS-flygninger kansellert fredag og opp mot 60.000 reisende kan bli nødt til å finne alternative reisemåter eller avlyse.

Utsolgte formiddagstog

Det var stor rift om togbillettene fredag morgen og på rekordtid ble formiddagstogene utsolgt fra Oslo til Stavanger. Det er fortsatt ledige billetter fra Stavanger til Oslo.

Sørlandsbanen, som drives av Vy (NSB) kjører 8 avganger på strekningen Stavanger-Oslo, totalt 16 daglige avganger tur/retur.

Alle avganger fram til klokka 14.25 fra Oslo er utsolgt. Fra klokka 16.25 er det fortsatt noe ledig.

Vy, tidligere Nettbuss, har ikke bussavganger mellom Stavanger og Oslo, men har fra Arendal og Kristiansand.

900 ledige togbilletter

– Normalt på en fredag har vi en totalkapasitet på 3500 plasser på alle togavgangene mellom Stavanger og Oslo, sier markedssjef Dag Brekkan i Vy tog sør.

Brekkan anslår at de fortsatt har om lag 900 ledige plasser på togene mellom Stavanger og Oslo fredag. Det meste på formiddagen.

– Vi har solgt om lag 2600 plasser av en kapasitet på 3500. Det er mest fullt på ettermiddagen, og mer ledig på formiddagen. Det er ingenting å vente med. Mitt råd til reisende er å gå inn i appen vår eller på nettsiden og bestill billett og reserver plass raskest mulig, sier Brekkan.

Kan sette inn ekstrabusser

Nor-Way Bussekspress opererer blant annet Kystbussen, Stavanger-Kristiansand-Oslo og Haukeliekspressen. De er forberedt på ekstra mange passasjerer denne helgen.

– Vi gjorde en analyse før vi gikk hjem i går kveld. Da merket vi en viss økning og vi har derfor ekstra beredskap på strekninger vi vet det kan sprekke på. Vi har fortsatt ledig kapasitet og er også forberedt på å sette inn ekstra materiell ved behov. Det står ekstrabusser klare, sier Merethe Olsen, administrerende direktør i Nor-Way Bussekspress til Aftenbladet.

Noen SAS-fly går som planlagt

Enkelte flygninger går likevel som planlagt, selv om SAS-pilotene går ut i streik. SAS har lagt ut denne oversikten som viser flygninger som vil operere uavhengig av streiken.

Fra Stavanger er det blant annet flere avganger til Bergen, Oslo, Trondheim, København og Aberdeen som fredag ikke rammes av streiken.

– Hva er årsaken til at enkelte flygninger går som normalt, på tross av streiken?

– Vi har en del partnere av SAS som ikke omfattes av denne kollektive avtalen, derfor er de heller ikke i streik. I utgangspunktet er dette regionale partnere med mindre fly. Flyene som kommer fra basene i London og Malaga er heller ikke rammet. Disse opereres av datterselskapet vårt, SAIL. I tillegg er det en del piloter som skal fly utenfra og til hjemmebasen sin i Skandinavia, sier Knut Morten Johansen, informasjonssjef i SAS til Aftenbladet.

Her er alternativ reiserute for deg som er ramemt av streiken og skal reise Stavanger-Bergen eller Stavanger-Oslo.

Stavanger-Oslo:

TOG: Vy, tidligere NSB, har åtte togavganger til Oslo fredag. Det er fortsatt noen ledige plasser på ettermiddagstogene. Reisetid er rundt 7 timer og 30 minutter.

BUSS: Nor-way/Konkurrenten kjører Stavanger-Kristiansand-Oslo. Fredag morgen var laveste tilgjengelige pris 546 kroner. Velger du bussen, må du regne med rundt to timer lengre reisetid.

FLY: Fredag er det meste av Norwegians flygninger mellom Stavanger og Oslo fullbooket. Ved 6-tiden var det kun de to siste flygningene fredag kveld som ikke var utsolgt. Her er laveste tilgjengelige pris 2499. Motsatt vei, altså fra Oslo til Stavanger er det kun to morgenavganger det er ledig plass på, ellers er alt fullbooket.

Tidligere i uken ble det kjent at Norwegian har økt prisene på flyreiser i helgen. Muligheten for å få refundert billetter er også borte som følge av SAS-streiken. Norwegian forsvarer praksisen, les svaret deres her:

Lars Idar Waage

Stavanger-Bergen:

BUSS: Kystbussen har 13 turer fra Stavanger fredag. Fredag morgen var laveste tilgjengelige pris 600 kroner. Reisetiden er rundt 5 timer, avhengig av om du reiser direkte eller via Haugesund.

BÅT: Fjord Line går hver dag mellom Bergen, Stavanger og Hirtshals. Skal du fra Risavika til Bergen, er avgangstid 07.00. Returen fra Bergen går klokken 13.30. Dette er den desidert billigste reisemåten mellom Stavanger og Bergen, fredag morgen koster de rimeligste voksenbillettene 250 kroner. Reisetiden er 5 timer og 30 minutter.

FLY: Ved 6-tiden fredag morgen var det fortsatt ledige seter på tre Norwegian-avganger fra Bergen-Stavanger: Ett morgenfly og to ettermiddagsfly. Disse flyene har også ledige seter på returen fra Stavanger til Bergen. Laveste tilgjengelige pris var 1489 da Aftenbladet sjekket.