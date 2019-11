Widerøe mener MDGs politikk truer kortbanenettet

– MDG fremstiller flyreiser som et luksusgode og at det i dag er for billig å fly. Dette er langt fra virkeligheten i store deler av Distrikts-Norge. Her er fly den eneste måten å komme seg til arbeid, til sykehuset og for å kunne benytte seg av helt nødvendige, offentlige tjenestetilbud, skriver flyselskapet i en pressemelding.

Selskapet viser til at det i dag i gjennomsnitt koster 1.300 kroner for en flybillett på kortbanenettet. Widerøe mener prisen vil øke med ytterligere 30 prosent med MDGs alternative budsjett.

Flyselskapet gir MDG honnør for å foreslå insentiver for å gjøre det lønnsomt å operere elfly, men mener likevel at helheten i partiets alternative budsjett virker i motsetning retning.

– Forutsetning for en elektrifisering av det norske kortbanenettet er at det fremdeles finnes trafikkgrunnlag. Forslaget vil strupe alle kommersielle kortbaneruter i hele landet. Helt nødvendig kollektivtrafikk i Distrikts-Norge, som disse flyrutene er, vil forsvinne, mener selskapet.

Nasjonal talsperson Arild Hermstad i MDG mener imidlertid at Widerøe bommer med kritikken.

– Den største trusselen mot det grønne skiftet er at det koster for lite å forurense. Derfor trenger vi en felles klimadugnad hvor alle utslipp blir dyrere, sier han til NRK.

Fordi fly er en viktig del av kollektivtransporten i deler av landet, vil partiet skjerme kortbanenettet for de høyeste økningene, tilføyer han.