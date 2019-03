Ungdom nær jernbanelinja: - Advarer sterkt mot å være så nær sporet

– Tog kan veie opp mot flere hundre tonn og kommer i høy hastighet. De klarer derfor ikke nødvendigvis å stoppe på kort avstand. Derfor er det svært uaktsomt å oppholde seg så nært sporet, og vi advarer sterkt mot å gjøre det, sier kommunikasjonssjef for Infrastruktur i Bane Nor, Kjell Bakken.

En leser har sendt Aftenbladet flere bilder av ungdommer som oppholdt seg like ved jernbanesporet ved Klepp stasjon. Ungdommene er anonymisert på bildet.

Ulovlig

Bakken forteller at det er ulovlig å oppholde seg i og ved sporet.

– Ungdommene på bildet er nesten nede i sporet, så dette er i grenseland. Men først og fremst er det en fare for sikkerheten.

Å oppholde seg i eller nært sporet skaper også problemer for lokførere.

– De kan bli stresset og redde for at det skal oppstå en svært farlig situasjon, sier Bakken.

Farlig og skummelt

Han forteller at Bane Nor har fått få meldinger om uaktsomme personer som oppholder seg på sporet på Jærbanen.

– Heldigvis har ikke dette vært et problem. Vi opplever at både barn, ungdommer og voksne viser forståelse for at man må være forsiktige i nærheten av jernbanelinjen, og særlig når det kommer tog i stor hastighet.

– De aller fleste står, ligger eller sitter ikke så nær plattformen nettopp fordi det er skummelt og farlig.

Bakken oppfordrer alle til å følge sikkerhetsreglene og være aktsomme når man er nær et jernbanespor.