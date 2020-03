Nå kan du få ordinært pass på Stavanger lufthavn

Sør-Vest politidistrikt vil mot slutten av mars tilby ordinære pass ved Stavanger lufthavn politistasjon.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Politistasjonen på Stavanger lufthavn Sola har så langt kun utstedt nødpass, men politiet vil nå se på om det er behov for et tilbud som også inkluderer ordinære pass. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Stella Marie Brevik Journalist

Dette er en to uker lang prøveordning for å kartlegge om innbyggerne er interessert i tilbudet, opplyser Sør-Vest politidistrikt.

Stavanger lufthavn politistasjon ligger i 3. etasje i hovedbygget til flyplassen og har så langt kun utstedt nødpass, men politiet vil nå se på om det er behov for et tilbud som også inkluderer ordinære pass.

– Allerede nå er det lagt ut ledige timer for potensielle kunder i uke 13 og 14. Vi vil i denne perioden tilby ordinære pass alle hverdager. Det er viktig at kunder bestiller time via politiets nettsider, da vi ikke har anledning til å legge til rette for drop in, forklarer Kjetil Optun, lokal innføringsansvarlig for pass og nasjonale ID-kort.

Les også Folk som har vært i korona-områder får ikke komme inn på sykehjem i Stavanger

334 tilgjengelige timer

– I vårt politidistrikt er det nå seks lokasjoner som utsteder ordinære pass. Vi vet at tiden rundt påske er starten på høysesong, og derfor vil vi se om interessen for flere tilgjengelige passtimer er til stede. Dette vil gi oss et godt grunnlag for å kunne vurdere om vi skal gjøre ordningen på Sola permanent, sier Optun.

I løpet av de to ukene prøveordningen pågår er det 334 timer innbyggerne kan benytte seg av.

Optun tror det vil lønne seg å være tidlig ute dersom en er interessert i en av disse.

Les også Børsene snudde etter varsler om krisetiltak

Parkering til en tier

Gjester ved Stavanger lufthavn Sola kan ikke parkere gratis. Politiet oppfordrer kunder som skal ha enten ordinære pass eller nødpass om å parkere på korttidsparkeringen P1. Her koster det ti kroner å parkere i en time i samme tidsrom som passtilbudet er åpent.

– Mer informasjon om parkering er lagt ut på politiets nettsider, sier Optun.