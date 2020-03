Alfred Ydstebø dropper hotell i havgapet: - Ønsker på ingen måte å bidra til polarisering og splittelse

Base Property har varslet Kvitsøy kommune om at arbeidet med å realisere et hotell på vestsiden av øya avsluttes.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Foreldrene til Alfred Ydstebø kommer fra Kvitsøy. Selv har han fritidsbolig på øya. Foto: Jon Ingemundsen

Tor Inge Jøssang Journalist

– Jeg har forståelse for beslutningen og vil berømme Base Property for at de i sin uttalelse setter Kvitsøy først, sier ordfører Stian Bjørsvik.

Høsten 2017 ble det kjent at investor Alfred Ydstebø planla å bruke 200–300 millioner kroner på 150 nye hotellrom på Kvitsøy. Hotellet og synergieffekter ville, ifølge Ydstebø, kunne skape mellom 50 og 100 nye arbeidsplasser i kommunen.

Den gang sa finansmannen følgende til Aftenbladet.

– Jeg har tenkt på det i mange år og da Rogfast ble vedtatt før sommeren, var tiden inne for å lansere ideen. Jeg har delvis vokst opp på Kvitsøy og vet hvor spektakulært det er her om vinteren og hvor vakkert det er om sommeren.

Etter dette har både fastlandsforbindelsen og hotell-prosjektet støtt på skjær i sjøen.

Ocean View Hotel Kvitsøy

Foreldrene til Ydstebø kommer fra Kvitsøy. Selv har han fritidsbolig på øya. Hotellet med arbeidsnavnet Ocean View Hotel Kvitsøy var planlagt på utkikkspunktet på vestsiden av øyriket – ut mot selve storhavet. Plasseringen var kontroversiell, blant annet fordi det dreier seg om et kjært utfartsområde og et kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (såkalt KULA-landskap).

Hotellet skulle ha plass til opp mot 150 rom, egen spa-avdeling og konferansefasiliteter på rundt 300 kvadratmeter. Det skulle bli et verdensledende hotell når det gjelder arkitektur med hjelp av Arkitektfirmaet Snøhetta.

Hotell-planene er blitt behandlet flere ganger politisk i landets minste kommune i utstrekning.

Saken ble sist behandlet av det forrige kommunestyret, som sendte en arealplan ut på høring. Da fremmet Fylkesmannen i Rogaland og andre instanser innsigelse mot planene. Arealplanen er ute til andregangs høring, men Base Property har meddelt at byggeplanene avsluttes.

Trenger sterkere forankring

Ordfører Stian Bjørsvik sier at det hovedsakelig handler om plasseringen.

– I møte med kommunen har Base Property framholdt at de opplever at det er 50–50 holdning i befolkningen til prosjektet. Og da er det nok også det i det politiske miljøet. Det er ikke nok for deres del, de trenger større begeistring for prosjektet for å skape en mer stabil politisk situasjon. Med tanke på at saken skal behandles i flere instanser og over flere kommunestyre-perioder. Da trengs det sterkere forankring, sier ordfører Bjørsvik.

«Vi ønsker på ingen måte å bidra til polarisering og splittelse», heter det i en e-post fra Base Property til kommunen. Ydstebø sier til Aftenbladet at han lanserte en idé for to år siden. Responsen var god i starten, mindre etter hvert.

– Vi har følelse av at holdningen er 50–50. Det er ikke nok i en så stor sak i en så liten kommune, sier investoren.

Selv om Ydstebø legger ned arbeidet, betyr det ikke at han anser prosjektet som dårlig, heller tvert imot, men det er ikke realiserbart slik situasjonen er i dag. Dersom Kvitsøy kommune over tid kommer fram til en bredt forankret beslutning om at et slikt type prosjekt likevel er ønsket og bør realiseres, er Ydstebø positive til å gjenoppta dialogen og arbeidet.

– Vi ser gjerne på ting igjen, men da må kommunen ta tak i det, sier han.

Ordfører Bjørsvik mener det er fornuftig av Base Property å skru prosessen et hakk tilbake og la det være opp til kommunen å ta ballen videre.

– Jeg er glad for at Base ønsker videre dialog og samarbeid, og er

takknemlig for at det finnes slike som Alfred Ydstebø, som har sine røtter på

Kvitsøy, og som ønsker å gi noe tilbake. På Kvitsøy trenger vi en økt satsing på reiseliv og turisme, og vi opplever det er et stort potensial. Så vil tiden vise om hotell skal være en del av bildet, sier Bjørsvik.