Blir dagene laaange? Bli med her!

INVITASJON: Kan ikke Aftenbladet arrangere en konkurranse for barn og unge som trenger noe å gjøre? En tegne- eller skrivekonkurranse? Lesere spør – og vi er faktisk allerede i gang!

Publisert: Nå nettopp

Ungdommer fra idrettslaget Ulf i Sandnes benyttet godværet i pinsen 1941, midt under okkupasjonen, til å feire både våren og Kongen. Herluf Urstad (foran til venstre, deretter bildet rundt), Hartvig Thorsen, Torger Svindland, Torstein Øvestad, Jakob Herigstad, Ole Gjerdevik, Thorvald Mork, K.K. Grødeland, Kristian Vatne, Dagfinn B. Stangeland, Torgeir Rasmussen, Ernst Stangeland, Birger Dahle, Arne Eliassen, Ottar Johannessen, Olav Ravndal, Sigurd C. Øglænd, Krister Johannessen og Magne Skadsem. Foto: Alf Sirevåg.

Allerede før koronaviruset endret dagene våre fullstendig, sendte Aftenbladet ut en invitasjon til våre lesere. Egentlig var det en tredelt invitasjon, og anledningen er at det er 80 år siden Den andre verdenskrig rammet Norge – og 75 år siden den store fredsvåren.

1. Skriv, tegn, lag video...

For de fleste av oss er Krigen historie. Men noen, også unge, har opplevd krig. Og alle kan forsøke å forestille seg. Nå inviterer Aftenbladet til konkurranse for alle under 20 år. Premiepotten er 10.000 kroner.

Men dette trenger ikke være dystert. Du kan gjerne skrive om fred, hvis du heller vil. Eller tegne. Eller lage en video. Eller en sang. Du kan altså jobbe i akkurat den sjangeren og det formatet du selv vil, så lenge det er mulig å publisere bidraget ditt på papir og/eller digitalt. Dermed er mulighetene mange.

En berømt beskjed i maidagene 1945.

Og innholdet?

Alt er lov, så lange det på en eller annen måte handler om krig og fred. Noen har kanskje flyktet fra krigshandlnger og vil formidle sine egne opplevelser i brev- eller dagbokformat? Andre bruker fantasien og skriver et dikt, eller en novelle? Eller et brev til de som har makt til å bestemme?

Hva med et intervju? Eller en oppdiktet (eller ekte) dagbok? Har du en oldemor som husker krigen og fredsdagene for 75 år siden?

Eller vil du heller skrive en faktabasert artikkel eller et leserinnlegg?

Liker du bedre å bruke form og farge, kan du altså tegne eller male. Hvordan er ditt bilde av krigens brutalitet? Hvordan ser freden ut?

Hvis noen vil forsøke seg med en tegneserie, en ny sang, eller en videosnutt, er det fritt fram.

Her er alt du trenger å vite:

Alder: Alle under 20 år. (Vi deler ikke inn i ulike aldersgrupper, juryen vil vurdere bidragene utfra alder).

Frist: Vi må ha bidragene innen mandag 6. april.

Vurdering: En jury i Aftenbladet vil vurdere alle bidragene.

Premiering: 10.000 kroner ligger i premiepotten. Juryen avgjør om beløpet skal gå til en, to eller flere vinnere.

Innsending: Send mail til krigen@aftenbladet.no – skriv «Konkurranse» i emnefeltet.

Folk samlet seg i Stavanger sentrum for å feire at fem års okkupasjon og krig var slutt i maidagene 1945. Foto: Ukjent

2. Send bilder

Vi vet av erfaring at Aftenbladets lesere er opptatt av de fem årene som endret Norges historie, krigsårene fra 1940 til 1945 – og alt som skjedde da freden var tilbake. Nå vil vi gjerne ha hjelp av leserne til å fortelle historien, og historiene.

Altså: Har du bilder fra årene 1940–1945? Har du dagbøker, brev eller andre notater?

Eller husker du selv hvordan den tyske okkupasjonen preget hverdagen? Og hva som skjedde da krigen var over etter fem tunge år?

For fem år siden markerte Aftenbladet at det 75 år siden krigen startet og 70 år siden freden kom. Mye av det redaksjonelle materialet fra den gang skal oppdateres og gjøres tilgjengelige på nytt. Det gjelder både historiske oversikter og dramatiske enkelthistorier. Og ikke minst: Fotografier. For fem år siden var vi mektig imponert over hvor mange bilder leserne hadde, og at dere ville dele disse fotografiene med oss.

Derfor gjentar vi invitasjonen: Har dere bilder fra perioden 1940–1945, helst fra Rogaland, er vi interessert i få tilgang til disse. Vi ønsker helst ikke originalbilder, men digitale versjoner. Litt informasjon om bildene er også viktig; hvem er med, hvor er bildet tatt, når og i hvilken anledning.

Har du bilder du tror andre vil ha interesse av å se, er det bare å sende dem til oss. Bruk mailadressen krigen@aftenbladet.no

Skriv gjerne «Bilder» i emnefeltet.

3. Del minner

Men det er ikke bare bilder vi er på jakt etter. Fortsatt lever det mange som opplevde krigen og okkupasjonen og fikk oppleve fredsvåren.

Send oss noen ord!

Andre sitter kanskje på dagbøker, brev eller andre notater som kan bli små biter i den store fortellingen. Vi er nemlig ikke bare på jakt etter de store, dramatiske hendelsene – det vil også være interessant for oss å få innblikk i dagligliv, praktiske gjøremål, skolegang og arbeidsliv. Vi kan neppe publisere alt, men kanskje kommer vi i kontakt med noen som kan fortelle enda mer – og kanskje er det et avsnitt her og noen setninger der som bør formidles til nye lesere.

Også her: Send mail til krigen@aftenbladet.no

Skriv gjerne «Minner» i emnefeltet.