Tror ikke på omkamp om 17. maifeiring i Madlaleiren

Mandag kveld ble det opprettet en Facebook-gruppe som ønsker at Forsvaret fortsatt skal stå for 17. mai-arrangementet i Madlaleiren. Samme dag tok ordførerkandidat Kari Nessa Nordtun (Ap) til orde for at hun håper ledelsen i leiren ombestemmer seg.

Det var mandag morgen at Forsvaret i en pressemelding ga beskjed om at det er slutt på den tradisjonsrike 17. maifeiringen i Madlaleiren.

Leder av Madla bydelsutvalg, Kristen Høyer Mathiassen (H), tror ikke det nytter å ta noe omkamp på beslutningen.

Nye krav til sikkerhet

– Dette har de nok hatt sine runder på. Jeg ser ikke stor mulighet for en omgjøring. Allerede for et par år siden fikk jeg signaler om at det ville bli slutt, sier Kristen Høyer Mathiassen.

Siden han er leder for bydelsutvalget, er han også leder av 17. mai-komiteen på Madla. Hvert år de fire siste årene har han vært i møter med militæret for å planlegge feiringen i Madlaleiren.

– Den forrige sjefen sa at Madlaleiren trolig er den eneste militærleiren i verden som har vært åpen for så store folkemasser. Nye krav til sikkerhet var en av begrunnelsene de oppga for ikke å fortsette, sier Kristen Høyer Mathiassen.

Han har allerede ført opp 17. mai på sakslisten til neste møte i bydelsutvalget.

– Vi må snu oss rundt og finne en ny måte å arrangere 17. mai på Madla. Jeg håper at vi finner en løsning i bydelen. Et alternativ er at vi blir med på arrangementene i sentrum, men jeg håper vi unngår det. Der er det allerede så mange mennesker og vil bare føre til enda mer kaos om vi flytter til sentrum, sier han.

Han sier at hele bydelen har satt stor pris på arrangementene i Madlaleiren.

– Vi liker spesielt godt samholdet som disse samlingene har skapt for folk på Madla. Vi må bare takke for alle årene vi har fått her, alt har vært på G, sier Høyer Mathiassen.

Lars Idar Waage

Har plass til flere

Er det plass til 3000–4000 elever fra Madla i barnetoget i sentrum?

– Ja, det må vi få til, svarer leder av 17. mai-komiteen i Stavanger, Egil Olsen.

Han innrømmer at det allerede er folksomt i barnetoget. I år deltok nærmere 50 skoler, barnehager og korps i toget. Olsen understreker at det er plass til alle unger som vil gå.

– Ingen barn skal bli stoppet. Dette må komiteen snarest mulig finne en løsning for, sier Olsen.

Han sitter på oppsigelse som leder av 17. mai-komiteen. Hvem som skal sitte i komiteen videre er en del av den politiske kabalen i Stavanger.

Egil Olsen ble informert om beslutningen til Madlaleiren for kort tid siden. Han synes det er trist at KNM Harald Haarfagre ikke lenger kan bli med på feiringen.

– Jeg forsøkte å få dem til å snu, men avgjørelsen var tatt. De har gått flere runder på dette, og vi kan ikke tvinge dem, sier Olsen.

15.000 soldattimer

Tidligere år er arrangement blitt ivaretatt av utskrevet befal, det vil si vernepliktige med befalsutdanning . Denne utdannelsen er nå avviklet i Madlaleiren og Sjøforsvaret har ikke lenger vernepliktige med lederansvar som kan planlegge og gjennomføre arrangementet.

– En videreføring av arrangementet vil derfor bety at fast lønnet personell ved Madlaleiren vil måtte utføre dette arbeidet, i tillegg til sitt daglige virke. Sjøforsvaret har ikke regnet på det eksakte beløpet, men dersom et så omfattende arrangement skal ivaretas av lønnet personell, vil det bli svært kostbart, opplyser kommunikasjonssjef i Sjøforsvaret, kommandørkaptein Torill Herland.

Sjøforsvaret stipulerer at det ville gått med over 15.000 soldattimer bare i løpet av 16. og 17. mai for å avvikle arrangementet.

– Hva med å bruke rekrutter?

– Soldater har rettigheter i tillegg til plikter. Regelverket gir ikke Sjøforsvaret hjemmel til å benytte vernepliktige til å gjennomføre sivile arrangement som 17. mai for Madla bydel, uttaler hun.