Lind får ingen sentrale verv i Sandnes-politikken

Det har de siste dagene vært knyttet spenning til om Alexandra Eva Lind skulle få et sentralt verv i Sandnes-politikken.

Torsdag kveld kom pressemeldingen fra flertallspartiene om hvem som får ledende verv. Tre FNB-politikere i Sandnes er tildelt nestlederverv. Lind er ikke blant disse.

En full oversikt over medlemmene i formannskapet er ennå ikke klar. Heller ikke hvem som får de ordinære plassene i utvalgene.

Tidligere torsdag uttalte partileder Frode Myrhol at han forventet at Lind ble tildelt et verv i Sandnes.

Ellen Karin Moen, som nylig ble valgt til gruppeleder i Sandnes FNB, blir nestleder i kommuneplankomiteen. Arnfinn Bilstad blir nestleder i Sandnes Havn KS, og Arve Rosland blir nestleder i utvalg for kultur, næring og innovasjon.

Alexandra Eva Lind ble ekskludert av Sandnes FNB sist helg, men denne eksklusjonen ble onsdag omgjort av hovedstyret i partiet.

Det er flertallspartiene Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og FNB som har fordelt leder- og nestlederverv i det nye kommunestyret.

Opposisjonen blir bare tilbud leder- og nestledervervet i kontrollutvalget.

– Alt er fordelt i henhold til avtalen mellom flertallspartiene, sier Sandnes-ordfører Stanley Wirak.

De fordelte vervene ser slik ut:

Stanley Wirak (Ap) blir leder for formannskapet, med Pål Morten Borgli (Frp) som nestleder.

Arne Buchholdt Espedal (Ap) blir leder for utvalg for byutvikling med Inger Lise Erga (Frp) som nestleder.

Kristoffer Birkedal (Frp) blir leder for utvalg for oppvekst. Ap får nestledervervet her, men nøyaktig hvem som får posten er foreløpig ikke klart.

Tore Andreas Håland (Frp) blir leder for utvalg for levekår med Laila Espedal (Sp) som nestleder.

Inger Lise Erga (Frp) blir leder for utvalg for miljø og tekniske saker med Arne Oftedal (Ap) som nestleder.

Annelin Tangen (Ap) blir leder for utvalg for kultur, næring og innovasjon med Arve Rosland (FNB) som nestleder.

Martin Håland (Sp) blir leder for kommuneplankomiteen med Ellen Karin Moen (FNB) som nestleder.

Kristoffer Birkedal blir leder i Sandnes Havn KF med Arnfinn Bilstad (FNB) som nestleder.

Inge Roar Larsen (Ap) blir leder for Sandnes Tomteselskap KF med Laila Espedal (Sp) som nestleder.

Lind fikk heller ikke noe verv i områdeutvalget for Nord-Sandnes (Hana, Riska, Sviland) som hun tilhører.

Disse utvalgene ble tidligere kalt bydelsutvalg, men er nå slått sammen til større områdeutvalg.

Slik ser fordelingen av verv ut her:

Område øst (Forsand og Høle) skal ledes av Inge Roar Larsen (Ap) med Inge Vold (Sp) som nestleder.

Område nord (Hana, Riska, Sviland) ledes av Ellen Karin Moen (FNB) med Kjell Arne Thomassen (Frp) som nestleder.

Område sør (Ganddal, Sandved) skal ledes av Per Løvas (FNB). Nestleder skal komme fra et av opposisjonspartiene.

Område sentrum (Lura, Stangeland, Trones, Sentrum) skal ledes av Ragnvald Erga (Ap) med Inger Helen Aanestad (Sp) som nestleder.

I Område vest (Malmheim og Soma) skal både lederen og nestlederen være fra opposisjonen.

Område sør-øst (Austrått, Bogafjell og Figgjo) skal ledes av Sigurd Sjursen (Frp) med Kjell Kronfeldt (Ap) som nestleder.

Forventer plass i oppvekst

Partileder Frode Myrhol i FNB er ikke spesielt overrasket over at Lind ikke får nestlederverv. Tidligere har gruppeleder Ellen Karin Moen sagt at FNB ikke ønsket lederverv.

– Det er greit. De utvalgene som FNB har fått i Sandnes, ønsket ikke Alexandra å sitte i. Vi har hatt en plan om at hun skulle få mer kunnskap innen oppvekst, og jeg regner med - ja, jeg forventer - at hun får en plass i utvalg for oppvekst. I fylket vil hun få en plass i opplæringsutvalget, sier Myrhol til Aftenbladet.

Myrhol vet for øvrig lite om det som skjer i Sandnes FNB.

– De må ha mistet telefonene sine. Vi hører ikke noe fra Sandnes. Det er veldig merkelig. Det er helt tyst når vi prøver å få tak i dem.

– Men selv om Sandnes FNB ekskluderte Lind i helgen, så er det klart at hun fortsatt er medlem?

– Ja, det er det ingen tvil om. Det er hovedstyret som er partiets utøvende organ, og som bestemmer. Sandnes FNB kunne faktisk kommet i en erstatningssituasjon hvis Lind hadde gått til søksmål for usaklig eksklusjon. Sandnes FNB bør tenke over hva de driver med, sier Myrhol.

Aftenbladet kommer tilbake med mer.

– Lite demokratisk

Lind forteller til Aftenbladet at hun sitter med mange ubesvarte spørsmål. Hun har fortsatt ikke fått vite noe om ekskluderingen, ei heller har hun blitt inkludert i prosessen om fordelingen av verv og posisjoner.

– Naturlig nok synes jeg de burde ha satt dette litt på vent, med tanke på alt vi står oppi nå. Men de er ikke så lette å få tak i, sier Lind.

Myrhol har selv sagt til Lind at hun burde få formannskapsplassen, og et verv i opplæringsutvalget. Før pressemeldingen kom ut, hadde Lind sine tvil om at dette kom til å skje.

– Jeg regner ikke med at det har skjedd, for jeg har ikke vært med i denne prosessen. Jeg tror ikke mitt navn kommer til å stå der.

En oppgitt Lind mener Sandnes FNB må ta innover seg at folket har talt.

– Det er veldig lite demokratisk. Folket har jo valgt, og jeg fikk flest stemmer. Det må ta de innover seg. Nå trenger vi samarbeid framfor konflikt.

– Så, da får jeg bare vente i spenning.

Myrhol har bedt Lind om å senke skuldrene, verv og posisjoner kan endres på, forsikrer han. I pressemeldingen som ble sendt ut torsdag kveld, står ikke Lind oppført med noen nestlederverv.

FNB-gruppeleder Ellen Karin Moen forteller at hun regner med at ordfører Stanley Wirak fordeler de vervene som er bestemt.

– Og det er ikke så mye, to nestledere i utvalgene. Vi har ingen lederverv.

Utover det ønsker ikke Moen å utdype, men hun forteller at Sandnes FNB vil komme med mer informasjon fredag.

– Kjønnsbalansen ikke helt i mål

Stanley Wirak forteller at vervene er fordelt i henhold til avtalene som er satt.

– Alt er omtrent klart. For Ap er alt klart, i løpet av morgendagen regner jeg med at alt er på plass.

– Hvordan har dere tenkt når dere har fordelt?

– Vi har tatt utgangspunkt i styrkene i bystyret i fordelingen.

Han forteller at Sandnes FNB har fått to områdeutvalg, fordi de ikke ønsker et lederverv.

– Hva tenker du om kjønnsbalansen?

– Vi har fått på plass kjønnsbalansen, men vi er ikke helt i mål ennå. Det er lovbestemt at begge kjønn skal være representert med 40 prosent. Men to tredjedeler er menn, så da er det ikke like lett. Men vi er nødt til å få det til, slår han fast.

Wirak forteller at de vil tilby området Vest til opposisjonen. Han sier også at de fremdeles er i forhandling om avtalevalg.

– Vi ønsker å bruke den fordelingen som kommuneloven sier at kan brukes. Hvis vi får til et avtalevalg, kan vi gi de litt mer å sjonglere med. Vi er ikke i mål ennå der.