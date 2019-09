Lind får ingen sentrale verv i det nye kommunestyret i Sandnes

Det har de siste dagene vært knyttet spenning til om Alexandra Eva Lind skulle få et sentralt verv i det nye kommunestyret i Sandnes.

Svaret kom torsdag kveld. Tre FNB-politikere i Sandnes er tildelt nestlederverv. Lind er ikke blant disse.

Tidligere torsdag uttalte partileder Frode Myrhol at han forventet at Lind ble tildelt et verv i Sandnes.

Ellen Karin Moen, som nylig ble valgt til gruppeleder i Sandnes FNB, blir nestleder i kommuneplankomiteen. Arnfinn Bilstad blir nestleder i Sandnes Havn KS, og Arve Rosland blir nestleder i utvalg for kultur, næring og innovasjon.

Alexandra Eva Lind ble ekskludert av Sandnes FNB sist helg, men denne eksklusjonen ble onsdag omgjort av hovedstyret i partiet.

Det er flertallspartiene Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og FNB som har fordelt leder- og nestlederverv i det nye kommunestyret.

Opposisjonen blir bare tilbud leder- og nestledervervet i kontrollutvalget.

– Alt er fordelt i henhold til avtalen mellom flertallspartiene, sier Sandnes-ordfører Stanley Wirak.

Aftenbladet kommer tilbake med mer.