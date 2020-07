Kenguruen på Karmøy er tilbake i dyrehagen

Kenguruen som har gått løs på Karmøy siden 11. mai er tilbake i Haugesund Zoo søndag. Jaktlaget fant ham ved en barnehage på Karmøy.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Christine Andersen Johnsen Journalist

Det er NRK Rogaland som skriver at kenguruen nå er tilbake i dyrehagen.

De skriver at kenguruen ble funnet nær Storesund barnehage, hvor han i en lang periode har oppholdt seg. Dyret har vært så mye i området at det daglig har måttet plukkes avføring i barnehagen før barna kunne gå ut for å leke.

– Vi traff han med bedøvelsespil. Han er nå i dyreparken og har det bra, sier Tore Hausken, veterinær og en del av jaktlaget, til NRK.

Kenguruen har vært på rømmen siden 11. mai. Mattilsynet har tidligere krevd handling for å fange kenguruen. De mener dyreparken ikke har gjort nok. I en rapport står det at dyreparken ikke hadde rutiner for hvordan de skulle håndtere rømninger.