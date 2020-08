Tygg på Den tek over lokalet til Sjå Inge

Robert Ottesen (t.v.) og Haakon Mørch har hengt opp namnet på sin nye kafé i vindauga til gamle Sjå Inge. Foto: Pål Christensen

– Me er glade for at me har fått inn nokon som er kjent med byen og bransjen, seier eigar av lokalet Merete Underhaug.