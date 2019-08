– Det er satt i gang søk etter at fredag ble funnet en speedbåt ved Mekjarvik som var delvis nedsenket. Funn i båten kan tyde på at vedkommende om bord har vært utsatt for en ulykke, heter det fra redningsleder ved Hovedredningssentralen for Sør-Norge.

Båten er nå slept inn til Harestadvika.

Båten - en Stormway Procat 18 - ble stjålet fra Hommersåk i løpet av siste døgn.

– Observasjoner av båten eller opplysninger i saken rettes til operasjonssentralen på tlf 02800, melder politiet.