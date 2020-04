Politiet har frigitt navnet på mannen som døde i kiteulykken i Hunnedalen

En 49 år gammel mann fra Stavanger døde torsdag i en ulykke i Hunnedalen. Politiet har nå frigitt navnet på den omkomne.

Ulykken skjedde i området mellom fylkesvei 45 og turisthytten Tomannsbu i Sirdal. Foto: Jarle Aasland

Det var 49 år gamle Sindre Bø fra Stavanger som døde i kiteulykken torsdag ettermiddag.

Det opplyser politiet i en pressemelding fredag. Navnet er frigitt i samråd med de pårørende.

Ulykken skjedde i Hunnedalen, like over fylkesgrensen til Agder i Sirdal kommune, et sted mellom fylkesvei 45 og Tomannsbu.

Torsdag kveld sendte Sør-Vest politidistrikt ut pressemelding om at ulykken skjedde da kiten ble løftet av vinden, og at mannen falt ned og døde i fallet. Politiet karakteriserer hendelsen som en tragisk ulykke.

Mannen ble bekreftet død på stedet av mannskap fra Luftambulansen.

– Det er ikke opprettet straffesak i forbindelse med ulykken, da det ikke er

grunn til å tro at det har skjedd noe straffbart, sier operasjonsleder Olaug Bjørnsen ved Sør-Vest politidistrikt.

Sindre Bø jobbet tidligere som journalist i Aftenbladet. Etter dette var han ansatt som lektor ved Universitetet i Stavanger.

Bø var en profilert samfunnsdebattant og skribent som ofte var å finne på trykk med leserinnlegg både i Aftenbladet og andre aviser. Han var svært friluftsinteressert og bidro blant annet som frivillig alpin redningsmann under mange redningsaksjoner - spesielt i og rundt Kjerag.