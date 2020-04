To menn pågrepet på Bryne, siktet for ran i Stavanger sentrum

To personer ble torsdag kveld pågrepet under en politiaksjon på Bryne. De er mistenkt for å ha ranet og skadet en person i Stavanger sentrum onsdag.

Politiet rykket ut med flere patruljer til Bryne torsdag kveld. Foto: Ronny Hjertås

Flere patruljer rykket ved 21-tiden torsdag ut til et boligområde på Bryne i Time. Operasjonsleder Olaug Bjørnsen bekreftet at politiet hadde en aksjon.

– To menn, begge i 30-årene, ble pågrepet. Politiet hadde fått opplysninger om at de befant seg på en adresse på Bryne. Begge er siktet for ran, sier jourhavende jurist i Sør-Vest politidistrikt, Anne Mette Dale.

Ranet skjedde i Stavanger sentrum onsdag formiddag.

– Det var vitner som meldte fra til politiet om hendelsen. En person, også dette en mann, ble skadet. Han ble kjørt i Stavanger universitetssjukehus (SUS), der han ble innlagt. Mannen ble utskrevet fra sykehuset torsdag, sier Dale.

Skadeomfanget er ukjent. Både fornærmede og de to siktede er kjent av politiet fra før. De skal være fra samme miljø.

Det skal ikke ha blitt brukt våpen i forbindelse med ranet. De to siktede er fra distriktet.