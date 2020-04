Kruse Smith skal bygge sykkeltunnelen

Kruse Smith Entreprenør AS skal bygge den nye sykkeltunnelen gjennom Auglendshøyden. Onsdag ble byggekontrakten med Statens vegvesen signert, selvfølgelig via video.

Foto: Multiconsult

Kruse Smith Entreprenør AS var billigste tilbyder på å bygge sykkeltunnelen gjennom Auglendshøyden. Kontrakten på drøye 95 millioner kroner.

– Vi ser frem til at vi kommer i gang med byggingen allerede til sommeren, og kanskje tidligere, sier prosjektleder for Sykkelstamvegen i Statens vegvesen, Kari Smådal Turøy.

Opsjon på kontrakts utvidelse

Hun håper kontrakten kan bli enda større.

– Vi jobber og håper på å få de nødvendige midlene som skal til for at vi også kan bygge nye portaler. Da vil kontraktens verdi vokse med nesten 20 millioner kroner. Men vi er veldig fornøyde med at det ble penger til å utvide det sørgående løpet med en havari-nisje. Det vil gjøre det lettere for nødetatene å komme gjennom tunnelen i en nødsituasjon, spesielt når det nye sykehuset er på plass er det viktig at fremkommeligheten for nødetater er god, sier prosjektlederen.

Kontraktsigneringen onsdag foregikk på Skype.

Gir jobb til 80

For Kruse Smith og underentreprenør Stangeland Maskin betyr kontrakten at de kan sysselsette 80 ansatte i byggeperioden.

– Koronasituasjonen gjør at denne jobben passer oss ekstra godt. Vi er takknemlige for sysselsettingen prosjektet gir for Kruse Smith og andre lokale underentreprenører. Totalt vil over 80 ansatte bli involvert, og vi vil ha en gjennomsnittlig bemanning på 30-35. Vi er også glade for å ha med oss Stangeland Maskin AS som underentreprenør på maskinarbeid, sier anleggsdirektør Bjørn Velken.

Han forteller at planleggingen starter umiddelbart, og forberedende arbeider på plassen er tenkt etter 17. mai. Planen er å starte arbeidet i det sørgående tunnelløpet på E39 når skoleferien starter 19. juni.

Korona kan gi raskere oppstart

– I samarbeid med Statens vegvesen vil vi vurdere om det mulig å starte arbeidet tidligere. Dette henger sammen med koronasituasjonen, som fører til langt færre biler gjennom tunnelene, sier Velken.

Tunnelene på E39 gjennom Auglendshøyden har den største trafikken i Stavanger, og normalt kjører over 60.000 biler i døgnet gjennom. De siste ukene har trafikken blitt vesentlig mindre, som gjør at trafikkavviklingen med å stenge det ene løpet ikke fører til store trafikale problemer.

Statens vegvesen har utarbeidet faseplaner med følgende hovedmoment:

Toveis trafikk i nordgående løp på E39 i sommer mens det sørgående løpet blir stengt for å rive taket og innredningen. Deretter skal tunnelen utvides og sikres.

Det blir normal trafikk på E39 når sykkeltunnelen blir sprengt høsten 2020, men trafikken må stoppes i korte perioder i forbindelse med sprengning.

Trafikken blir ledet gjennom sykkeltunnelen med to kjørefelt når denne er ferdig, og da vil sørgående løp på E39 innredes med nye takplater og nytt elektrisk anlegg.