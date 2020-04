Person knivstukket etter masseslagsmål – én person pågrepet

Tirsdag kveld var rundt 15 personer involvert i masseslagsmål utenfor Lyngdalshallen. Én person er knivstukket og én er pågrepet.

Publisert: Publisert: I dag 20:13

Politi ved en bil etterlatt utenfor Lyngdalshallen, der flere personer skal være skadd etter et slagsmål tirsdag kveld.

Arild Sandvik

Christina Stenbek Østtveit

Jarle R. Martinsen

Vegard Damsgaard

LYNGDAL: – Vi har pågrepet én person, og har beslutning om pågripelse på én til. Én person er skadet, og vi ønsker kontakt med alle som har vært involvert eller vitne for å få mest mulig klarhet i hva som har skjedd, opplyser lensmann Jan Terje Aas i Farsund og Lyngdal til Fædrelandsvennen ved 22.15-tiden tirsdag.

– Hva lyder siktelsen på?

– Begge er foreløpig siktet for kroppsskade, svarer lensmannen.

Meldingen om masseslagsmål kom klokka 19.47. Den gikk ut på at 15 personer hadde barket sammen, og at flere av dem hadde balltre.

– Personer skal være skadet, og én er knivstukket, opplyste operasjonsleder Øyvind Hægeland i Agder politidistrikt.

De involverte skal være i 20-årene, etnisk norske og hjemmehørende i Lyngdal og Farsund.

Flere er skadet etter et slagsmål i Lyngdal tirsdag kveld. Foto: Fevennen/Jarle R. Martinsen

Behandlet for knivskader

Så langt er én person kjørt til sykehus.

– Det har vært en alvorlig hendelse. Én person er kjørt til sykehus. Vedkommende skal være påført slag- og stikkskader. Vi jobber med å få oversikt, sier innsatsleder Tom Einar Gausdal til Fædrelandsvennen.

Ifølge lensmannen ble en person behandlet for kuttskader i ambulansen på vei til Kristiansand. Men noe stikkvåpen er ikke funnet ennå.

Like ved inngangspartiet til Lyngdalshallen sto en sølvfarget BMW og vitnet om det som hadde skjedd. Det var blod både på bilen og på bakken, og politiet har sperret av et større området rundt den.

– Politiet leter i området etter flere personer som kan være skadet. Dersom noen vet noe om hendelsen, ber vi dem om å ta kontakt med politiet, sier innsatsleder Gausdal.

Fædrelandsvennens reporter på stedet forteller at politiet like over klokka 21 sperret av et større område rundt Lyngdalshallen.

En rekke patruljer leter etter skadde og potensielle gjerningspersoner ulike steder i Lyngdal.

Rykket ut med store ressurser

Politiet ble varslet om hendelsen klokka 19.47 tirsdag kveld.

– Vi mottok en ganske voldsom melding om at opptil 15 personer sloss utenfor idrettsanlegget i Lyngdal sentrum. En er påkjørt med bil, og en er knivstukket – antakeligvis i armen. Det er en alvorlig hendelse, og vi rykker ut med store ressurser, sier operasjonsleder Øyvind Hægeland i Agder politidistrikt til NTB.

Den første meldingen skal ha gått ut på at de involverte hadde med seg både balltre og kniver.

– Det er vårt inntrykk at folk på stedet ikke har hatt så lyst til å fortelle så mye om hva som har skjedd. Så får vi se etter hvert hva vi finner ut av, sier Hægeland til Lister24.

(Aftenbladet/Fædrelandsvennen/NTB)