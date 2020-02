Gjenvalg av fylkesledelsen i Rogaland KrF

Oddny Helen Turøy, Reid Ivar B. Dahl og Mirjam Ydstebø ble i dag gjenvalgt som fylkesledelse for Rogaland KrF for de neste 2 årene. Anne Kristin Bruns, 56 år fra Stavanger ble gjenvalgt som leder for Rogaland KrF Kvinner.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Oddny Helen Turøy, her sammen med avgått Krf-leder, nå samferdselsminister Knut Arild Hareide. Foto: Pål Christensen

Ellen Kongsnes Nyhetssjef

Å være fylkesleder i Rogaland har vært og er en fantastisk kjekk oppgave, sier Turøy. Jeg har tro på KrFs prosjekt og jeg vil gjøre alt jeg kan for å fortsatt løfte partiet fram mot valget i 2021, sier hun. Det er viktig å få frem en tydelig KrF profil, hvor vi setter enkeltmenneskene i fokus. I tillegg skal vi gjøre det klart for alle og enhver at KrF er på lag med familien og vi er bondens venn, sier Oddny Helen Turøy.

Første nestleder Reid Ivar B. Dahl, 31 år er fra Hå. Han er utdannet statsviter fra Universitetet i Bergen og jobber som spesialrådgiver i økonomiavdelingen til Time kommune. Som 2. nestleder har fylkesårsmøte gjenvalgt Mirjam Ydstebø, 43 år fra Kvitsøy. Fram til valget i høst var Ydstebø ordfører på Kvitsøy.

Som leder av Rogaland KrFs Kvinnenettverk er Anne Kristin Bruns, 56 år Stavanger gjenvalgt. Bruns er også kommunepolitiker i Stavanger.

Fylkesårsmøtet til Rogaland KrF holdes på Scandic Forus hotell denne helgen. På møtet deltar rundt 130 delegater fra hele fylket.