Skitrekkene åpne, men ikke på toppene

Finvær gjorde fredagen til en kjempedag for skisentrene, men sterk vind gjør at Røldal skisenter og Ådneram skitrekk stenger de høyeste trekkene lørdag.

Nydelige forhold i skitrekket på Ådneram sist onsdag. Lørdag er været betraktelig surere. Foto: Jarle Aasland

Sterk vind gjør at fjelltrekket på Ådneram og Nutheisen og Fjellheisen i Røldal ikke blir holdt åpne denne lørdagen. Utover dagen lørdag er det også meldt om vindøkning.

– Vi holder de tre nederste trekkene åpne, men ikke fjelltrekket, sier daglig leder Ånen Ådneram i Ådneram skitrekk.

I Sirdal er det ellers ventet å falle mellom 15 og 35 centimeter snø fra lørdag morgen til søndag morgen.

Rekord-dag fredag

Rundt 800 gjester gjorde fredagen til noe nær en rekord-dag for skitrekket øverst i Sirdal, men lørdag blir et antiklimaks.

– De nederste trekkene her ligger ganske i le for vinden, som er øst/sørøst. Vindretningen gir medvind oppover og motvind nedover, men det går noen vindkast også innimellom. Men når folk leser i avisen at været er surt, kommer de ikke. I dag er det bare de aller ivrigste som kommer. Får vi 100 gjester i dag, så er nok det maks, sier Ådneram til Aftenbladet.

Han forteller om en vindstyrke rundt 8–10 meter i sekundet, men anslår at styrken kan gå opp mot 17–18 sekundmeter i kastene.

Røldal stenger to trekk

– Forholdene er bra, men det er en del vind, sier assisterende driftsleder i Røldal skisenter, Bjørn Ove Hagen, til Aftenbladet lørdag formiddag.

Skisenteret har seks trekk og stenger altså to av dem på grunn av vinden. På senterets Facebook-side gjør de også oppmerksom på at flere trekk kan bli stengt på kort varsel utover dagen, dersom vinden blir for sterk.

– De to øverste trekkene går på det høyeste opp til rundt 1300 meter over havet. De vi holder åpne går opp til rundt 1150 meter over havet, opplyser Hagen.

Han forteller at Røldal skisenter hadde over 2000 gjester fredag. Lørdagen blir annerledes.

– Vi har hatt fint vær og godt besøk hele uken, men lørdag tipper jeg at mange nå velger å reise hjem i stedet for å komme i skisenteret, sier Hagen.