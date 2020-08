Fjord1 om Høgsfjordsambandet: - Boreal kan ikke skylde på korona

MF «Petter Dass» går i skytteltrafikk mellom Lauvvik og Oanes over Høgsfjorden. Foto: Jon Ingemundsen

Fjord1 er overrasket over at Rogaland fylkeskommune har akseptert at vilkårene for konsesjonen i Høgsfjord-sambandet ikke er oppfylt over en så lang periode.