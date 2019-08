– Levningene av Louise ble for kort tid siden funnet på et jorde nær en åpen kanal rett i nærheten av der hun forsvant, skrev eier Ragnhild Schei over melding.

Fly, droner, søke-hunder, brannvesen, varmekamera og manngard var involvert i leting etter greyhound-hunden Louise ved Orrestranda.

Louise hadde kommet seg løs og jaget etter en fugl, og engasjementet for å finne hunden vokste raskt.

