Ap-politiker Hege Haukeland Liadal trekker seg: - En klok avgjørelse

Det skriver hun på sin egen Facebook-profil onsdag morgen.

Tirsdag ettermiddag avslørte Aftenposten at Liadal har levert fiktive reiseregninger til Stortinget. I reiseregninger for over 60.000 kroner har Aftenposten funnet at Liadal har vært et annet sted enn det hun har oppgitt, eller at hun har fått penger for å ha vært hjemme, på hytta eller på private reiser.

Liadal erkjenner at hun har levert reiseregninger for reiser hun aldri har vært på. Hun forklarer delvis Aftenpostens funn med at planlagte reiser er blitt avlyst, men at hun da likevel har levert detaljerte reiseregninger fordi planene lå i kalenderen. I andre tilfeller forklarer hun at hun har levert regninger på feil datoer.

Hun legger til at det kan være vanskelig å forstå reiseregningssystemet, og at «det er ikke alt som er like åpenbart alltid».

På Facebook skriver politikeren at hun vil fortsette å ha dialog med Stortingets administrasjon og partiet «for å oppklare det som har skjedd».

Det er viktig for meg at feil rettes opp og at alle fakta kommer på bordet. Derfor har jeg kommet til at det er riktig... Posted by Hege Haukeland Liadal on Tuesday, April 9, 2019

Den 46 år gamle Ap-politikeren har vært innvalgt på Stortinget siden 2013 og satt i familie- og kulturkomiteen frem til 2017. Etter dette har hun vært en del av energi- og miljøkomiteen og fungert som Arbeiderpartiets energipolitiske talsperson. Hun er nestleder i Rogaland Ap og sitter i partiets landsstyre.

Støre: – En klok avgjørelse

Partileder Jonas Gahr Støre mener Liadal gjør klokt i å trekke seg fra sine verv inntil saken er oppklart. Partiledelsen har vært i kontakt med Liadal om saken.

– Dette er en alvorlig sak, og det er reist spørsmål ved om det er skjedd brudd på både tillit og regelverk. Da er det riktig å trekke seg midlertidig til saken er ryddet opp i, sier Støre til Aftenposten.

På spørsmål om hva Arbeiderpartiet og Støre personlig foretar seg i saken fremover, svarer partilederen at saken først og fremst er et forhold mellom stortingsrepresentanten og Stortingets administrasjon.

– Jeg har forsikret meg om at administrasjonen og presidentskapet vurderer denne saken grundig og tar den på alvor. Jeg har gitt beskjed om at vi også gjør det.

Mener systemet er håndterlig

Støre sier partiet legger til grunn at representantene følger rutiner og regelverk for reiseregninger.

– Det har jeg også grunn til å tro at de gjør. Men det er verdt å minne om regelverket jevnlig og tilby råd og veiledning om det er noen utfordringer med systemet. Samtidig er dette et system som bør være håndterlig for alle på Stortinget, slik det er for arbeidstagere ellers i staten som leverer reiseregninger over nettet.

Liadal har uttalt til Aftenposten at det kan være vanskelig å forstå reiseregningssystemet, og at «det er ikke alt som er like åpenbart alltid».

– Du er altså ikke enig i det, Støre?

– Dette er et system er håndterlig, svarer han.

– Du leverer selv reiseregninger. Er det vanlig å levere basert på det som står i kalenderen uten å kontrollere om reisen faktisk har inntruffet, slik Liadal forklarer?

– Jeg ønsker ikke å kommentere denne saken. Jeg kjenner den bare gjennom Aftenposten.

– Men synes du forklaringen hun gir til Aftenposten er troverdig?

– Jeg tror det er ganske åpenbart for alle at man fører reiseregninger for reiser som er gjennomført.

Støre vil ikke kommentere om Liadal kan komme tilbake til sine verv i landsstyret og Rogaland Ap når saken er avgjort. Hun skal fremdeles møte i Stortinget.

– Hun er valgt for perioden, og det ligger fast. Så har hun trukket seg fra sine øvrige verv, og det var klokt.

«Brudd på Stortingets regelverk er alvorlig, uansett om det er rot eller bevisste handlinger», heter det i en pressemelding fra partilederen.

Ikke politianmeldt

Saken mot stortingsrepresentanten er ikke politianmeldt. Tingrettsdommer Ina Strømstad i Oslo tingretts mediegruppe sier på generelt grunnlag:

– Slik saken nå står er det ikke snakk om et underslag, men bedrageri. For et forsettlig bedrageri på ca. 60.000 kroner er straffen i utgangspunktet en kortere dom på betinget fengsel.