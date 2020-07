Arbeidsulykke på Varoddbrua: To personer hardt skadet

En vaier skal ha røket under arbeid på gamle Varoddbrua. Tre personer er meldt skadet, to av disse framstår som hardt skadet.

Nødetatene på Varoddbrua etter hendelsen. Foto: Tormod Flem Vegge

KRISTIANSAND: – Like over klokka 14 fikk vi melding av PNC om at det hadde skjedd ei ulykke på hengebroa, forteller Rune Galteland i Statens vegvesen, hovedbyggeleder for byggingen av den nye Varoddbrua.

Klokka 14.10 opplyste Agder politidistrikt om en ulykke på den gamle Varoddbrua.

«Melding om arbeidsulykke på gamle Varoddbrua, på Sømsiden. En vaier skal ha røket. Tre personer er meldt skadet», opplyser operasjonsleder.

De skadede skal ha vært ved bevissthet.

«For øvrig ukjent skadeomfang og hendelsesforløp per nå. Vi er på vei sammen med øvrige nødetater», hette det i meldingen.

– Trolig bruddskader

Bildet er tatt klokka 14.18 onsdag og viser en ambulanse på plass på den gamle Varoddbrua. Foto: Fædrelandsvennens trafikkamera

Klokka 14.37 opplyser politiet at to personer fremstår som hardt skadet og en person fremstår som lettere skadet. De kjøres til akuttmottaket ved Sørlandet sykehus.

– Det er trolig snakk om bruddskader, sier operasjonsleder Ole Bjørn Kleivane ved Agder politidistrikt.

En ambulanse med en skadet arbeider rygger bort fra anleggsområdet knyttet til den gamle Varoddbrua. Foto: Tormod Flem Vegge

Truffet av vaier i bevegelse

Det foregår i disse dager arbeid med å rive den gamle Varoddbrua. For tiden fjernes betongdekket på broa.

På vestsiden av hengebroa fjernes betongdekket ved at en kranbil løfter bort betongseksjonene. På østsiden, hvor ulykken skjedde, fjernes betongdekket ved hjelp av ei slede på hjul.

Betongseksjonene festes til sleden og rulles i land.

– En vaier har løsnet i forbindelse med uttrekning av betongdekket. Da vaieren løsnet, ble tre personer skadet. Mannskapene ble truffet av vaieren i en sideveis bevegelse, forklarer Rune Galteland.

– Entreprenøren PNC varslet både politiet og alle nødetater om ulykka. PNC og Statens vegvesen sendte sine representanter ut på broa, fortsetter han.

Saken oppdateres.