Her er elgen på tur ved boligområdet på Ganddal

– Det så ut som at den nøt sommerkvelden, sier Stian Henriksen, som fikk tatt noen bilder av elgen med mobilkameraet sitt.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Her er elgen på beite, ikke langt fra den nye rundkjøringen ved godsterminalen på Ganddal. Foto: Stian Henriksen

Rolf Frøyland Journalist

Det var onsdag kveld at Stian Henriksen fikk seg et uvanlig syn ikke langt fra den nye godsterminalen på Ganddal i Sandnes: En elg gikk og beitet på et jorde, som i utgangspunktet er forbeholdt vanlige kyr og okser.

– Den virket rolig og avslappet. Det så ut som at den nøt sommerkvelden, sier Henriksen.

Han fikk tatt noen bilder av elgen før den beveget seg bort fra boligområdet og vestover i retning Julabygda. Elgen var aldri i selve boligområdet, så vidt Henriksen kunne se.

Elgen holdt seg ifølge tipser unna boligområdet. Foto: Stian Henriksen

Ane Kristine Rostrup, virksomhetsleder i Park, idrett og vei i Sandnes kommune, sier til Aftenbladet at hun aldri har hørt om elg så nær byen.

– Jeg vet det er observert elg i skogen ved Foss-Eikeland og i Melshei, men ikke på Ganddal.

Rostrup oppfordrer folk om å holde seg unna elgen og ikke stresse den. Dersom noen skulle opplever den som farlig, må de ta kontakt med politiet.

– Men så lenge den ikke er truende eller skaper farlige situasjoner, håper vi den kommer seg dit den skal på egen hånd, sier hun.

Mandag meldte Jærbladet at en elg var observert i Sandtangen på Bryne. Politioverbetjent Arild Oftedal, som så elgen på vei til jobb, fortalte at elgen da var på vei nordover mot Klepp.